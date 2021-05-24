Худжамов: Трубина хорошо раскручивают в соцсетях. Вопрос только, к чему это приведет

Бывший голкипер Рустам Худжамов прокомментировал пропущенный мяч вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в товарищеском матче сине-желтых против команды Бахрейна (1:1) .

"Анатолий явно не рассчитал траекторию полета мяча в моменте с пенальти. Может, там был такой момент, что и не стоило выходить из ворот, ведь два защитника его страховали. Не рассчитал, но пошел уже до конца доигрывать момент и в итоге заработал пенальти. Но ничего, плохой опыт, тоже опыт.

Перспективы Трубина в сборной? Не знаю, как он выглядит на тренировках. Но вижу, что его хорошо раскручивают в соцсетях, в Инстаграме. Вопрос только, к чему это приведет. Иногда молодые люди попадают под такое влияние соцсетей и потом пропадают, забывают о футболе. Понятно, что футболисты стали доступны в соцсетях, много информации об их жизни. Показывают, куда они ходят, что едят. Но все это далеко от спорта.

Сейчас у нас о сборной пораженческие настроения, после того как не выиграли у Финляндии, Казахстана и Бахрейна. Но очевидно, что ребята под нагрузками и тренеры пытаются привести их к общему знаменателю.

Думаю, что на результаты товарищеских игр сейчас смотреть не надо. Конечно, неприятно проигрывать или играть в ничью. Но просто так набрасываться на сборную тоже не стоит. Только если есть факты. Сейчас надо команде готовиться к турниру, а нам всем подождать официальных матчей", - сказал Худжамов.