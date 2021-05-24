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Худжамов: Трубина хорошо раскручивают в соцсетях. Вопрос только, к чему это приведет

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

По мотивам матча Украина - Бахрейн

Худжамов: Трубина хорошо раскручивают в соцсетях. Вопрос только, к чему это приведет

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Бывший голкипер Рустам Худжамов прокомментировал пропущенный мяч вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в товарищеском матче сине-желтых против команды Бахрейна (1:1).

"Анатолий явно не рассчитал траекторию полета мяча в моменте с пенальти. Может, там был такой момент, что и не стоило выходить из ворот, ведь два защитника его страховали. Не рассчитал, но пошел уже до конца доигрывать момент и в итоге заработал пенальти. Но ничего, плохой опыт, тоже опыт.

Перспективы Трубина в сборной? Не знаю, как он выглядит на тренировках. Но вижу, что его хорошо раскручивают в соцсетях, в Инстаграме. Вопрос только, к чему это приведет. Иногда молодые люди попадают под такое влияние соцсетей и потом пропадают, забывают о футболе. Понятно, что футболисты стали доступны в соцсетях, много информации об их жизни. Показывают, куда они ходят, что едят. Но все это далеко от спорта.

Сейчас у нас о сборной пораженческие настроения, после того как не выиграли у Финляндии, Казахстана и Бахрейна. Но очевидно, что ребята под нагрузками и тренеры пытаются привести их к общему знаменателю.

Думаю, что на результаты товарищеских игр сейчас смотреть не надо. Конечно, неприятно проигрывать или играть в ничью. Но просто так набрасываться на сборную тоже не стоит. Только если есть факты. Сейчас надо команде готовиться к турниру, а нам всем подождать официальных матчей", - сказал Худжамов.

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В статье: Украина Рустам Худжамов Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (5)
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Hanter44 (Baburka)
24.05.2021 в 20:13
До чего доводит человека зависть .Сам то ничего не добился.более чем обыкновенный вратарь,который ушел и через время о нем позабудут
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+2
-11
avatar
shat (киев)
24.05.2021 в 20:23
он что , должен петь под общую дудку , тебе в усладу ? он профессионал и имеет свою точку зрения , и что он должен был добиться ? он играл основным вратарём в хорошей команде . или все вратари должны в Барселоне играть ? Зависть !!! мозги себе лучше пролечи , не будешь соринку в чужом глазу искать , Эксперт
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+8
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
24.05.2021 в 20:54
Звідки там мозок? Судячи з його одноманітних шаблонних шизоїдних коментів, це підстаркуватий недалекий ватний пенсіонер, що освоїв "кампуктєр" на рівні "мишка - клавіатура" і тепер всіляко намагається з гордістю це продемонструвати.
+2
-1
Hanter44 (Baburka)
24.05.2021 в 21:39
Просто обгаживать молодого вратаря,его коллегу не стоит.Просто не порядочно
0
0
football_soccer (Украина)
24.05.2021 в 21:05
"более чем обыкновенный вратарь" , хм , а Трубин что, необыкновенный получается, и чем именно? ))
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+5
0


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