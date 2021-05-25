Нагорняк: Трубина хочется поддержать. Судаков - молодец

Тренер молодежной сборной Украины (U-16) Сергей Нагорняк высказался о товарищеском матче Украина – Бахрейн (1:1) .

"Это была тренировочная игра. На результат не нужно обращать внимания. Мы не знаем, какой была установка на матч, что команда отрабатывала. Хотя ребята все-таки понимают, что Украина должна обыгрывать Бахрейн.

Да, какие-то недочеты были. Матч мог сложиться по-другому, если бы Украина забила первой, когда Довбик попал в штангу. Но это футбол! Мы могли и проиграть, если бы не реализовали момент с прострелом Довбика и голом Цыганкова. После этого поединка есть масса размышлений для тренеров и футболистов.

Трубина хочется поддержать. Видно, что парень немножко не попал в игру, немножко прослеживались неуверенные действия. Но бывает такое в футболе. Судаков? Как по мне, парень - молодец! В дебютном матче за сборную Украины он не стушевался, пытался войти в комбинационный футбол команды. Лично мне очень понравилась его игра. Я Георгия знаю очень хорошо. Это будущее сборной Украины, сто процентов", - сказал Нагорняк.