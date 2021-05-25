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Нагорняк: Трубина хочется поддержать. Судаков - молодец
Анализ игры с Бахрейном от тренера юношеской сборной Украины
Фото Павла Кубанова - УАФ
Тренер молодежной сборной Украины (U-16) Сергей Нагорняк высказался о
"Это была тренировочная игра. На результат не нужно обращать внимания. Мы не знаем, какой была установка на матч, что команда отрабатывала. Хотя ребята все-таки понимают, что Украина должна обыгрывать Бахрейн.
Да, какие-то недочеты были. Матч мог сложиться по-другому, если бы Украина забила первой, когда Довбик попал в штангу. Но это футбол! Мы могли и проиграть, если бы не реализовали момент с прострелом Довбика и голом Цыганкова. После этого поединка есть масса размышлений для тренеров и футболистов.
Трубина хочется поддержать. Видно, что парень немножко не попал в игру, немножко прослеживались неуверенные действия. Но бывает такое в футболе. Судаков? Как по мне, парень - молодец! В дебютном матче за сборную Украины он не стушевался, пытался войти в комбинационный футбол команды. Лично мне очень понравилась его игра. Я Георгия знаю очень хорошо. Это будущее сборной Украины, сто процентов", - сказал Нагорняк.
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