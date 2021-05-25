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Степаненко вышел на 15-е место в списке гвардейцев сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Тарас сыграл свой 60-й матч за сборную

Степаненко вышел на 15-е место в списке гвардейцев сборной Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко провел свой юбилейный поединок за национальную команду.

Товарищеский поединок против Бахрейна (1:1) стал для полузащитника 60-м в составе нашей сборной.

Таким образом, в историческом реестре гвардейцев сине-желтых хавбек занимает пятнадцатое место.

Напомним, что Тарас дебютировал в составе сборной Украины в ноябре 2010 года.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
УАФ

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