Национальная сборная Украины
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Степаненко вышел на 15-е место в списке гвардейцев сборной Украины
Тарас сыграл свой 60-й матч за сборную
Фото Павла Кубанова - УАФ
Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко провел свой юбилейный поединок за национальную команду.
Таким образом, в историческом реестре гвардейцев сине-желтых хавбек занимает пятнадцатое место.
Напомним, что Тарас дебютировал в составе сборной Украины в ноябре 2010 года.
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Источник:УАФ
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