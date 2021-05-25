Степаненко вышел на 15-е место в списке гвардейцев сборной Украины

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко провел свой юбилейный поединок за национальную команду.

Товарищеский поединок против Бахрейна (1:1) стал для полузащитника 60-м в составе нашей сборной.

Таким образом, в историческом реестре гвардейцев сине-желтых хавбек занимает пятнадцатое место.

Напомним, что Тарас дебютировал в составе сборной Украины в ноябре 2010 года.