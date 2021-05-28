УАФ подтвердила, что Коноплянка и Коваленко на Евро не сыграют

Украинская Ассоциация футбола подтвердила информацию о том, что вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка и хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко не помогут сборной Украине на грядущем Евро-2020.

У обоих игроков одинаковое повреждения - надрыв задней поверхности бедра, из-за которого ребята не успевают восстановиться до начала финального турнира.

Оба игрока уже покинули расположение национальной команды.

В минувшем сезоне Серии А Коваленко успел только дебютировать за "Аталанту" в матче 28-го тура Серии А против "Вероны" (2:0).

Евгений, в свою очередь, провел в завершившимся сезоне всего 14 матчей (337 минут) за свой клуб, в которых не отличался результативными действиями.

Также напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).