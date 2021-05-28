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УАФ подтвердила, что Коноплянка и Коваленко на Евро не сыграют

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Официальная информация

УАФ подтвердила, что Коноплянка и Коваленко на Евро не сыграют

Олександр Приходько

Новина українською

Украинская Ассоциация футбола подтвердила информацию о том, что вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка и хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко не помогут сборной Украине на грядущем Евро-2020.

У обоих игроков одинаковое повреждения - надрыв задней поверхности бедра, из-за которого ребята не успевают восстановиться до начала финального турнира.

Оба игрока уже покинули расположение национальной команды.

В минувшем сезоне Серии А Коваленко успел только дебютировать за "Аталанту" в матче 28-го тура Серии А против "Вероны" (2:0).

Евгений, в свою очередь, провел в завершившимся сезоне всего 14 матчей (337 минут) за свой клуб, в которых не отличался результативными действиями.

Также напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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YANKEE (Boston)
28.05.2021 в 20:48
"У обоих игроков одинаковое повреждения - надрыв задней поверхности бедра" Похоже что резко встали с лавочки
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oda1979 (Запорожье)
28.05.2021 в 20:45
Не страшно. Наверстают своё через пару лет на следующих ЧМ или ЕМ
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YANKEE (Boston)
28.05.2021 в 20:44
многие в такое счастье не верили, УАФ пришлось подтвердить
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ascent (Луксор)
28.05.2021 в 20:12
Остался бы в Шахтере и ...
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YANKEE (Boston)
28.05.2021 в 20:45
И что бы сделал? Проросло бы дерево. Вырвать с корнями и солью посыпать
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0
0


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