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УАФ подтвердила, что Коноплянка и Коваленко на Евро не сыграют
Официальная информация
Олександр Приходько
Украинская Ассоциация футбола подтвердила информацию о том, что вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка и хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко не помогут
У обоих игроков одинаковое повреждения - надрыв задней поверхности бедра, из-за которого ребята не успевают восстановиться до начала финального турнира.
Оба игрока уже покинули расположение национальной команды.
В минувшем сезоне Серии А Коваленко успел только дебютировать за "Аталанту" в матче 28-го тура Серии А против "Вероны" (2:0).
Евгений, в свою очередь, провел в завершившимся сезоне всего 14 матчей (337 минут) за свой клуб, в которых не отличался результативными действиями.
Также напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).
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