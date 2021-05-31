Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко назвал сборную, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020
Украинский тренер доволен, что Украина сыграет на турнире
Фото: LIGA.net /Автор - Андрей Гудзенко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал сборную, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020.
"У сборной Украины все хорошо. Работаем над подготовкой к Евро. Для нас хороший показатель, что мы там выступим.
Сборная Италии – отличная команда. Одни из тех, кто может выиграть Евро. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер", – сказал Шевченко в эфире Radio Rai.
Напомним, что сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией в группе на чемпионате Европы. Италия – с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.
Популярное сейчас
- "Свой потенциал я не раскрыл даже на половину". Игрок сборной Украины - о своих перспективах
- "Не знаю, о чем он думал". Экс-капитаны МЮ и Манчестер Сити раскритиковали Зинченко за гол в финале ЛЧ
- Обладатель Кубка чемпионов интересуется Забарным, турецкий вектор Шахтера. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Ключевой игрок сборной Украины может пропустить несколько дней сборов
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО