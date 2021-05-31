Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал сборную, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020.

"У сборной Украины все хорошо. Работаем над подготовкой к Евро. Для нас хороший показатель, что мы там выступим.

Сборная Италии – отличная команда. Одни из тех, кто может выиграть Евро. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер", – сказал Шевченко в эфире Radio Rai.