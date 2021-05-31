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Шевченко назвал сборную, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинский тренер доволен, что Украина сыграет на турнире

Шевченко назвал сборную, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020

Фото: LIGA.net /Автор - Андрей Гудзенко

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал сборную, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020.

"У сборной Украины все хорошо. Работаем над подготовкой к Евро. Для нас хороший показатель, что мы там выступим.

Сборная Италии – отличная команда. Одни из тех, кто может выиграть Евро. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер", – сказал Шевченко в эфире Radio Rai.

Напомним, что сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией в группе на чемпионате Европы. Италия – с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Италия
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Источник:
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Комментарии (4)
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Stuntriding (Киев)
31.05.2021 в 14:46
Да чего уж там, уже бы перечислил 99% сборных, которые будут на ЧЕ)А то глядя на товарняки, страшно как то.
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
31.05.2021 в 14:25
Назовите мне тренера который бы сказал что он хочет встретиться с Италией. Бред.
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+3
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
31.05.2021 в 14:09
У офіційних матчах з Італією ми не набрали жодного(!) очка з 1995 року.
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+1
-1
Зритель (Харьков)
31.05.2021 в 13:21
Скромно, но объективно.
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+3
0


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