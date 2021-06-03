Украина - Северная Ирландия 1:0. Реализацию нужно подтянуть

2021-й год складывается для сборной Украины не совсем удачно. С одной стороны мы ни разу не проиграли, однако четыре ничьи в четырех играх с одинаковым счетом 1:1 говорят за себя. Причем с мощной европейской командой мы сыграли раз, а в остальных случаях просто теряли очки. Теряли обидно и где-то очень глупо. Ломать эту статистику нужно было уже сегодня, ведь контрольные матчи перед Евро нужны не только для того, чтобы наигрывать состав. Тут еще нужно почувствовать уверенность в себе, а лучше всего в этом помогают победы.

Состав от Андрея Шевченко был практически полностью предугадан нами в анонсе. С нашей стороны лишь три помарки. Яремчук оказался готов начать с первых минут, а Степаненко наоборот - опорник уступил место на поле Сидорчуку. Ну и в воротах появился Георгий Бущан, а не Андрей Пятов, которого мы ждали. Видно, капитан нашей сборной останется духовным лидером, а не лидером на поле.

Первый тайм можно описать одним слово - конфетка. Причем не дешевая какая-то за три копейки, а вкусная, шоколадная, с орехом или изюмом (тут кто что любит). С первых минут "сине-желтые" врубили скорости и стали создавать моменты у ворот Северной Ирландии. Продолжалось это на протяжении всех 45 минут. Был и быстрый гол, забитый Александром Зубковым. Подача с правого фланга от Караваева нашла голову вингера "Ференцвароша", который без проблем завершил атаку нашей команды. Интересно, что никого рядом с Александром не было и близко. Вероятно, защита соперника не поверила, что Зубков умеет играть головой. Зря.

Моменты были и до, и после гола. Но мы прощали. В основном этим занимались Ярмоленко, наш сегодняшний капитан, и Яремчук. У второго с реализацией в принципе сегодня были огромные проблемы, а за испорченный пас Зубкова он точно должен извиниться. Пусть там и был офсайд. Соперник в атаке о себе напомнил лишь раз. Со стандарта. Подача в штрафную закончилась привычным для Северной Ирландии ударом головой, однако Георгий Бущан был на месте. Эффектный сейв от нашего голкипера.

Все было хорошо, но мы понимали, что такой высокий темп "сине-желтые" не смогут держать на протяжении 90 минут. Усталость начала сказываться во второй половине, хотя даже немного сбавив в скорости мы смотрелись лучше оппонента. Гораздо лучше. Нужно было только реализовать все созданное. Сделав это, украинская команда могла побеждать куда с более уверенным счетом.

Много моментов, и еще больше желания, было у Андрея Ярмоленко, но одному из лидеров нашей сборной нужно заново привыкать к футболу после весеннего простоя. Сегодня он в целом выглядел неплохо, но ушел с поля без забитого. Также хорошо вошел в игру Георгий Судаков, выдавший несколько хороших передач на партнеров.

Видя большое количество нереализованных моментов нашей команды, возникала боязнь, что Северная Ирландия еще и сравняет до конца матча, но сегодня мы смогли обойти неприятность стороной. Украина добывает первую победу в 2021-м году и продолжает подготовку к чемпионату Европы. Работы еще хватает и расслабляться категорически запрещается.

Контрольный матч, 03.06.2021

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Украина - Северная Ирландия 1:0

Гол: Зубков 10

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Сидорчук (Степаненко 76), Шапаренко (Судаков 72) — Ярмоленко, Яремчук (Беседин 46), Зубков (Марлос 46)

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Баллард, Кэткарт, Браун (Макклелланд 89), Фергюсон (Смит 68) — Даллас (Чарльз 89), Макнейр, Макканн (Уайт 81), Сэвилл — Мадженнис (Лафферти 61), Макгинн (Томпсон 46)

Предупреждения: Беседин 90+2 - Макнейр 90+3