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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Северная Ирландия 1:0. Реализацию нужно подтянуть

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Есть первая победа в 2021-м

Украина - Северная Ирландия 1:0. Реализацию нужно подтянуть

Фото: Northern Ireland National Team

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

2021-й год складывается для сборной Украины не совсем удачно. С одной стороны мы ни разу не проиграли, однако четыре ничьи в четырех играх с одинаковым счетом 1:1 говорят за себя. Причем с мощной европейской командой мы сыграли раз, а в остальных случаях просто теряли очки. Теряли обидно и где-то очень глупо. Ломать эту статистику нужно было уже сегодня, ведь контрольные матчи перед Евро нужны не только для того, чтобы наигрывать состав. Тут еще нужно почувствовать уверенность в себе, а лучше всего в этом помогают победы.

Состав от Андрея Шевченко был практически полностью предугадан нами в анонсе. С нашей стороны лишь три помарки. Яремчук оказался готов начать с первых минут, а Степаненко наоборот - опорник уступил место на поле Сидорчуку. Ну и в воротах появился Георгий Бущан, а не Андрей Пятов, которого мы ждали. Видно, капитан нашей сборной останется духовным лидером, а не лидером на поле.

Первый тайм можно описать одним слово - конфетка. Причем не дешевая какая-то за три копейки, а вкусная, шоколадная, с орехом или изюмом (тут кто что любит). С первых минут "сине-желтые" врубили скорости и стали создавать моменты у ворот Северной Ирландии. Продолжалось это на протяжении всех 45 минут. Был и быстрый гол, забитый Александром Зубковым. Подача с правого фланга от Караваева нашла голову вингера "Ференцвароша", который без проблем завершил атаку нашей команды. Интересно, что никого рядом с Александром не было и близко. Вероятно, защита соперника не поверила, что Зубков умеет играть головой. Зря.

Моменты были и до, и после гола. Но мы прощали. В основном этим занимались Ярмоленко, наш сегодняшний капитан, и Яремчук. У второго с реализацией в принципе сегодня были огромные проблемы, а за испорченный пас Зубкова он точно должен извиниться. Пусть там и был офсайд. Соперник в атаке о себе напомнил лишь раз. Со стандарта. Подача в штрафную закончилась привычным для Северной Ирландии ударом головой, однако Георгий Бущан был на месте. Эффектный сейв от нашего голкипера.

Все было хорошо, но мы понимали, что такой высокий темп "сине-желтые" не смогут держать на протяжении 90 минут. Усталость начала сказываться во второй половине, хотя даже немного сбавив в скорости мы смотрелись лучше оппонента. Гораздо лучше. Нужно было только реализовать все созданное. Сделав это, украинская команда могла побеждать куда с более уверенным счетом.

Много моментов, и еще больше желания, было у Андрея Ярмоленко, но одному из лидеров нашей сборной нужно заново привыкать к футболу после весеннего простоя. Сегодня он в целом выглядел неплохо, но ушел с поля без забитого. Также хорошо вошел в игру Георгий Судаков, выдавший несколько хороших передач на партнеров.

Видя большое количество нереализованных моментов нашей команды, возникала боязнь, что Северная Ирландия еще и сравняет до конца матча, но сегодня мы смогли обойти неприятность стороной. Украина добывает первую победу в 2021-м году и продолжает подготовку к чемпионату Европы. Работы еще хватает и расслабляться категорически запрещается.

Контрольный матч, 03.06.2021
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Украина - Северная Ирландия 1:0
Гол: Зубков 10
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Сидорчук (Степаненко 76), Шапаренко (Судаков 72) — Ярмоленко, Яремчук (Беседин 46), Зубков (Марлос 46)
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Баллард, Кэткарт, Браун (Макклелланд 89), Фергюсон (Смит 68) — Даллас (Чарльз 89), Макнейр, Макканн (Уайт 81), Сэвилл — Мадженнис (Лафферти 61), Макгинн (Томпсон 46)
Предупреждения: Беседин 90+2 - Макнейр 90+3

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В статье: Украина Северная Ирландия Александр Зубков
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Комментарии (182)
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oleg.m.3972 (Харьков)
04.06.2021 в 00:22
Судаков - молодчага ! Дай Бог дальше будет только прибавлять. И в клубе и в сборной. А как его гнобили (буквально пару дней назад на ветке о заявке сборной на Евро) и ругали Шеву за то, что оставил его в заявке !
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+2
-8
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Одиссей(Афула) (Афула)
04.06.2021 в 00:08
Бущан показал стабильность и уверенную игру и это передалось защите,Ярмоленко и Караваев таскали фланг и это было именно то,что нужно делать на фланге,чуть Ярмоле не везло,но мы увидели что такое правый фланг пока не устал,на Евро надо Ярмоле замену на второй тайм ,левый мы не увидели,несмотря на то,что Караваев сделал великолепный пас и Зубков,наконец то,попал в ворота.Да гол забил но фланг не возил,а залезть в офсайд от паса вратаря-это нечто.Нет это не замена Коноплянки.Малиновский,как всегда резко двигал атаку вперед,но не бил почему то.Яремчуку не везло,но пусть так чем Беседин(просто ужас от корявости этого борца).Судаков,только за то,что не отдал пас на Марлоса и запорол выход один в один-на лавку до момента,когда начнет играть за клуб в основе.Марлос-пенсия,но на 20 минут можна выпускать,Забарный просто здорово и надежно,вообще вся защита очень достойно сыграла.Шапаренко-слабо ,опорные-оба нормально.И самое главное те же проблемы в реализации.
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+4
-4
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Я так думаю... (КиЇв)
04.06.2021 в 00:20
Думал не дождусь адекватного разбора матча от форумчан. Могу сказать только одно - спасибо. Вера в человечество всё ещё остаётся жить!
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0
-3
Lion Killer (Львів)
03.06.2021 в 23:49
Судаков дуже технічний, розумний хлопчина. Можуть бути люди з нього.
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+5
-4
vituynia (Черкассы)
04.06.2021 в 00:21
Да ничего в нём нет, чуть потехничнее Беседина, но с гнильцой. И в сборной он не справедливо и не заслуженно. И в чём его розум? Что проплатил поездку на Евро? Ну да, "будуть люди", далеко пойдёт. Как будущий футболист - не безнадёжный конечно, но как человек гауно. Лучше б Безус на его месте играл.
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0
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
03.06.2021 в 23:47
Не ожидал, но очень понравился Судаков. Скорее всего, Шеве он напомнил себя самого 18-летнего, когда глаза горят! Кто знал Шабарного один год назад? Парням по 18 лет!))
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+7
-4
тутти-10 (Сумська область)
03.06.2021 в 23:47
Перший дотик після виходу на поле і м'яч відлітає від Бєсєдіна, як від забору на метрів 20-30!!! Шева ж сам нападаючий. У нього кров з очей не іде, коли бачить "гру" цього дуба? Із Бахрейном Бєсєдін був у старті. Тут - на заміну. Виходить це недорозуміння наш другий форвард?! Це завал. Цікаво, із решти всіх учасників Євро, якийсь тренер узяв би собі у заявку оце поліно? Чого було Довбика у Дніпрі не випустити? Здоров'я Яремчуку! Бо з Бєсідіним у складі ми будемо без нападаючого.
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+8
-3
download1 (huyersk)
04.06.2021 в 00:02
Теж так подумав, коли це побачив, ахаххахахах
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+2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
03.06.2021 в 23:45
А кто вы такие ребята ? - (хором) Великое Динамо ! Почему вы великие ? - (хором) Потому, что мы - Динамо ! А что вы тут делаете ? - (хором) Идём побеждать ! А что за матч ? - (хором) Мы их порвём !!! Лига чемпионов ? - (хором) Сборная !!! И много вас в сборной ? - (хором) До хрена ! А много в сборной Шахтёра ? - (хором) Ни хрена ! Что вы без Шахтёра ? - (хором) Разорвали Испанию ! А что вы сегодня без Шахтёра ? - (хором) Разорвём Северную Ирландию ! А может нужна помощь Шахтёра ? - (хором) Вате - НЕТ ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как закончился матч ? - (хором) Динамо великий клуб ! Разорвали Северную Ирландию ? - (хором) Динамо великий клуб ! Кто помешал разорвать ? - (хором) Зубков ! А почему он помешал ? - (хором) Потому, что он не Динамо ! А как же Беседин ? - (хором) А он тоже в Динамо ? Что делаем дальше ? - (хором) Победа на Евро ! Вы трофей точно возьмёте ? - (хором) Если не будет Шахтёра ! Чем он вам мешает ? - (хором) Заткнись, сепар !
Ответить
0
-16
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 23:48
oleg.mудило.3972 - пошла на йух
Ответить
+8
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
04.06.2021 в 00:04
Ты нас покидаешь ? Это радует ! В следующий раз можешь не ставить в известность. Пошла, так пошла !
0
-7
avatar
AndrewKruk (Київ)
04.06.2021 в 00:20
oleg.mудило.3972, ты хоть йух изо рта вынимай своего, прежде чем гавкать начинаешь сцыкливая дешевая потаскуха
+4
0
тутти-10 (Сумська область)
03.06.2021 в 23:50
У Вас, по ходу, колпак знесло наглухо, якщо не лінь таку маячню писати
Ответить
+7
0
oleg.m.3972 (Харьков)
04.06.2021 в 00:09
Это не маячня. Это стёб над предыдущими высказываниями динамоботов о величие Динамо и о том, что без шахтёровских игроков наша сборная - впереди планеты всей. Если не веришь, можешь отлистать форумы на этом сайте за пару недель до этого и проштудировать высказывания таких, как AndrewKruk (Київ)
0
-8
avatar
AndrewKruk (Київ)
04.06.2021 в 00:19
oleg.m.3972, процитируй хоть одно мое такое высказывание, ты шалава подзаборная.
+5
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
04.06.2021 в 00:21
Чисто по парашкински, придумать проблему, что бы потом с "деловитым" видом ее решать. oleg.mудило.3972 - самая настоящая БАЛАБОЛка.
+6
0
oleg.m.3972 (Харьков)
04.06.2021 в 00:25
AndrewKruk (Київ), а я что-то говорил про твои высказывания ? Ты о себе слишком большого мнения, БАЛАБОЛКА !
0
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
04.06.2021 в 00:26
Ты и сам не знаешь что пишешь?==========================Если не веришь, можешь отлистать форумы на этом сайте за пару недель до этого и проштудировать высказывания таких, как AndrewKruk (Київ)==========================Сиди нюхай мамки своей трусы под юбкой, потаскуха обрыганная.
+5
0
avatar
ricco-sc (Київ)
04.06.2021 в 00:27
олег, приведи хоть один пример того, о чем ты настрочило.
+5
0
oleg.m.3972 (Харьков)
04.06.2021 в 00:27
Ещё раз, дурачок ! Где я говорил что-то о твоих высказываниях ?
0
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
04.06.2021 в 00:29
Ты не только не знаешь что пишешь, ты еще и читать не умеешь? Дурачек твой папа, ему не стоило на презервативах экономить, что бы не зачиналось такое жалкое никчемное тупое существо. Которое за слова свои ответить не в силах, потому что сцыкля.
+4
0
avatar
anonimus (Київ)
04.06.2021 в 00:31
Воно тупе та брехдиве створіння. Батьки жадали хлопчика, вилізла дівчина, але все одно назвали олег.
+4
0
oleg.m.3972 (Харьков)
04.06.2021 в 00:32
AndrewKruk (Київ), так ты не можешь меня процитировать, где я негативно отзывался о твоих лично высказываниях ? А, балабол ?
0
-5
oleg.m.3972 (Харьков)
04.06.2021 в 00:33
Олег лучше, чем ананистус...
0
-4
avatar
AndrewKruk (Київ)
04.06.2021 в 00:35
Ну ты и ДЕБИЛ олег. Ты написало какое-то дерьмо, тебе сказали что у тебя "колпак знесло наглухо", в ответ ты написало что "Это стёб над предыдущими высказываниями динамоботов о величие Динамо" и "проштудировать высказывания таких, как AndrewKruk (Київ)". Хотя я не знаю чем яэто делаю, ведь и так понятно ВСЕМ что бы ДЕБИЛ
+4
0
avatar
anonimus (Київ)
04.06.2021 в 00:37
В твоєму випадку і олег і ананистус - це одне й те саме. Півник ти олеже, півник сцикливий.
+2
0
Algrab (Костопiль)
03.06.2021 в 23:55
Дурний паморок, ідеш коротким еротичним маршрутом...
Ответить
+3
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
04.06.2021 в 00:03
Ответить
0
0
djeff2015 (Запорожье)
03.06.2021 в 23:38
как-то всё хаотично ...бей-беги...х.е.знает.
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0
-3
avatar
trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 23:34
Ярмоле не везло,Судаков неплохо влился,Караваев просто лучший,Шапаренко норм,Беседин бревно.
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+3
-2
Mexxxxx (Просяная)
03.06.2021 в 23:29
Играли вольным стилем. По ситуации. Ничего особо не наигрывали, всех пробовали. С такой командой пройдет с другими нет. Хотя уже сроки поджимают, может уже хватит экспериментов, пора и состав формировать, чтоб люди понимали кто куда и с кем. А может просто мы скрываем все, а на Евро как выдадим, и тактику и сыгранные линии и план на игру... если это все есть у нас конечно.
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+3
0
schabay (Краснодон)
03.06.2021 в 23:31
Конечно есть... но только на бумаге...
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0
0
Comment06 (Украина)
03.06.2021 в 23:28
Из положительного- счет на табло и Судаков. Жаль, что перенесли ЧЕ- прошлогодняя сборная была на голову сильнее нанешней и имела хорошие перспективы. Для сбУ-21 успехом будет выход из группы- Голландия, Австрия и даже С.Македония выглядят помастеровитее североирландцев. Как-то сдали все лидеры, а от комбинационной игры остались секундные нарезки. За оставшуюся неделю даже с Зинченко врядли что-то изменится. Но надежда умирает последней!
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0
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
03.06.2021 в 23:35
А Зина прямо такой решала на поле. Уже видели.
Ответить
+1
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
03.06.2021 в 23:27
Судаков... Судаков. Авжеж ЩО він робив, коли після оводки в ... стегно Ярмоленко влупив Чи коли Марлоса був вільним, а він Беседину пасував, якого троє закривали? А так вибряпали перемогу... І треба подякувати нашім футболістам!
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+5
-5
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Сергей.Л (Мариуполь)
03.06.2021 в 23:34
Так Судаков там Марлосу пас давал, а Ярмола влез(((
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+2
-10
avatar
Spokoyno (Киев)
03.06.2021 в 23:37
А що у Марлоса стальні яйця... Він вміє ними забивати?
+9
0
avatar
ricco-sc (Київ)
03.06.2021 в 23:54
У этого тугодума всегда Ярмоленко виноват. Надо что бы на поле был один Марлос.
+3
-1
ding31
03.06.2021 в 23:26
Да норрррмально всё. Со второго места по любому с группы выйдут.100%
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0
0
avatar
shat (киев)
03.06.2021 в 23:23
и по поводу Ярмоленко с Марлосом , молодцы , хоть и старички , но опыт !!!!
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+4
0
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 23:25
молодцы...никто и не спорит...но раньше Марлос мог один обыграть нескольких и забить..а сегодня как-будто боялся даже пробовать..
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+2
-1
schabay (Краснодон)
03.06.2021 в 23:28
Все боятся получить травму, для вышеназванных - это последний шанс ..
+4
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
03.06.2021 в 23:35
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
03.06.2021 в 23:36
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0
0
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 23:22
и хватит сборную делить на клубы...бред полнейший..
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+4
-1
avatar
shat (киев)
03.06.2021 в 23:21
Беседин , не нападающий ! он как и Зозуля пахорь
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+3
-4
Papaye (Dnipro)
03.06.2021 в 23:30
Пахарь пахарю рознь. Ребров под конец игровой карьеры хоть и не забивал много, но был работягой который приносил большую пользу команде. А такой бестолковый пахарь как Артёмка нужен разве чтоб в магазин быстренько сбегать и то в двери магазина не попадёт с первого раза))))
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+3
-1
popperklopper (Днепропетровск)
03.06.2021 в 23:31
Зозуля забиваета это бревно тупое
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+2
-3
avatar
shat (киев)
03.06.2021 в 23:41
я его не защищаю , а всегда ругаю как нападающего , он если и нужен то под наподающим
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0
-1
Papaye (Dnipro)
03.06.2021 в 23:42
... и не в сборной!!!
0
-1
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 23:18
ну хоть в плане Беседина все друг с другом солидарны)) как и зачем...или просто нахрена..))
Ответить
+10
-3
vlotko (Броди)
03.06.2021 в 23:13
Набагато більшого очікував від Малиновського, а Судаков - молодець.
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+6
-4
avatar
shat (киев)
03.06.2021 в 23:20
соглашусь с Вами по Судакову , приятно порадовал
Ответить
+5
-5
Papaye (Dnipro)
03.06.2021 в 23:13
Малиновский хороший диспетчер, но поставь к нему хоть условных Роналдиньо с Зеедорфом, голов так и не будет, если форвард Беседин. Чувак выглядит инородным телом в команде.
Ответить
+10
-2
Zonder (Днепр)
03.06.2021 в 23:11
Прям удивлен, что наши в конце игры не пропустили какого-то "дурака"... Хотя последний штрафной в наши ворота был стремный.Лучший - бесспорно наш воротчик. Желаю ему такой же игры и на чемпе.
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+7
0
11metrov (Dnepr)
03.06.2021 в 23:11
Это Ужас! Какое Евро? Чем занимались месяц? Случайный гол с офсайда? Левого фланга Нет от слова ВААще! ШЕВА, где замена КОНО? Если на правом Караваев и Ярмола хоть что-то то делали, то на левом - полная пустота! На Евро такой БЕЗДАРНОСТИ не прощают!
Ответить
+2
-8
Запорізьке Торпедо (zp)
03.06.2021 в 23:12
Седан прийде - порядок наведе)
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
03.06.2021 в 23:13
Какой офсайд, дядя?
Ответить
+2
0
efim423 (odessa)
03.06.2021 в 23:19
голова немнога вышла за линию , на евро могут посчитать офсайд
0
-4
vlotko (Броди)
03.06.2021 в 23:15
Який випадковий гол? Ви гру дивилися?
Ответить
+4
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
03.06.2021 в 23:27
Этот текст был заготовлен до матча. Матч явно не смотрел, а ждал окончания, чтобы побыстрее отметится на ветке!
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+4
0
Header (Черкассы)
03.06.2021 в 23:07
Хорошо сыграли первый тайм. На второй сняли Яремчука, и hold-up play у нас пропал как класс - "спасибо" Беседину. Ярмола - есть мотивация и класс, его явно не хватало, физуха, конечно, вызывает опасения. Малина - странно как-то сегодня, робко. А, и еще раз - Беседин "фсьо", третий форвард. При всем при этом, Ольстер намекнул, что защищаемся мы на стандартах так себе. Надо бы учесть.
Ответить
+5
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.06.2021 в 23:04
местами понравились Каравай и Марлос, по Ярмоле заметно что давно без живой игровой практики, но зато видно что забивать за сборную - это для него вопрос дальнейшей карьеры
Ответить
+4
-1
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 23:06
Караваев - да...а вот Марлос ниже своей планки
Ответить
+4
-5
avatar
Romerik (YNWA)
03.06.2021 в 23:07
Человеку 30+ лет. Скажы спасибо, что он хоть какой то креатив даёт.
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.06.2021 в 23:07
прежнего марслоса уже не будет. возраст.
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.06.2021 в 23:08
в ряде матчей за сборную Марлос вообще номер отбывал или еле ноги волочил, не знаю что с ним было на самом деле. тут хоть был похож на себя
+2
-1
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 23:15
смысл давать хоть что-то, если можно наигрывать кого-то, кто будет показывать больше..я за марлоса двумя руками..но сдал он сильно((
+1
-2
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 23:04
Ярмоленко удивил? пижонил дохрена, когда хладнокровно надо было поступать..пару голов еще могло быть..сегодня все сыграли на 70%..Зубков начал просто прекрасно, даже если бы гол не забил..а потом на спад..ну хз..еще работать и работать всей сборной..если конечно есть какие-то цели..
Ответить
+2
-13
rivnenskyi (Рівне)
03.06.2021 в 23:04
Не чекав від Ярмоленка такої хорошої гри, ну чесно. Чувак в такі роки відбігав увесь матч! І не просто бігав, а щось там навіть креативив. Для мене він той, як його - лев матчу))
Ответить
+13
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
03.06.2021 в 23:09
да, Ярма обнадежил, что на Евро сможет прибавить
Ответить
+8
0
Dimka26 (Чернигов)
03.06.2021 в 23:04
С такой игрой на Евро далеко не зайдешь.
Ответить
0
-1
avatar
Nelviv`yanyn (Малорос)
03.06.2021 в 23:04
Ярмола - топ. Ни 1 момента без его участия. Реализацию подтянуть, это да.
Ответить
+10
-1
popperklopper (Днепропетровск)
03.06.2021 в 23:03
выходит на удар и пас..... комуто
Ответить
0
-1
popperklopper (Днепропетровск)
03.06.2021 в 23:02
Малина вообще не бил ИДИОТ
Ответить
+1
-10
avatar
Сергей.Л (Мариуполь)
03.06.2021 в 23:39
Идиоты-брёвна не освобождали ему пространства под удар(((
Ответить
+1
-6
wellaflex (николаев)
03.06.2021 в 23:01
Надо ребятам играть попроще.Получил.подработал .ударил.Получил.прокинул .навесил.Ума явно не хватает на Барселоновское катание. Хотят с метра по воротам пробить))
Ответить
+1
-1
Zonder (Днепр)
03.06.2021 в 23:04
Да вроде и 17 ударов ...а выхлоп минимальный. Они доходят до штрафной и не знают, что дальше делать.
Ответить
+1
0
wellaflex (николаев)
03.06.2021 в 23:05
Где там они 17 насчитали?)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 23:04
так и с метра тоже часто проблемно)))
Ответить
+1
-7
Фк Гарт (Львів)
03.06.2021 в 23:01
Приємно здивував Судаков. Напевно виглядав краще за Шапаренка
Ответить
+4
-12
Гуру (Харьков)
03.06.2021 в 23:05
а Шапаренко прямо блистал?))))))))
Ответить
+4
-8
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
03.06.2021 в 23:34
Это точно ,удивил своим видением поля,точнее невидением.Отдай налево Марлосу и выход один на один.За такую тупость надо на лавку садить.
Ответить
+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
03.06.2021 в 22:59
Всі говорять за реалізацію, і я погоджуюсь. Але король в антиреалізації звичайно же неперевершений Беседін!!! 4 фоли, одне вигране єдиноборств, один момент коли м'яч відскочив як від дерев'яного(удар Ярмоленко), і гол з офсайду, там де не забити треба було примудритися ще. І в кінці сподобалось, як він показував Марлосу як бити. Плюс сподобались Ярмоленко, но він не на весь матч явно, і Судаков як не дивно. Сьогодні він показав чого він їде на євро. Зліва в атаці проблема велика. В основному грали напівосновою непогано. Буде основа, буде більше конструктиву...
Ответить
+7
-5
avatar
SAID (Одесса)
03.06.2021 в 22:59
Надеюсь, последний шанс для Беседы
Ответить
+8
-2
Smooth da Hustler (Львів)
03.06.2021 в 23:04
Та де, он в заявке на евро, скажут он хорошо отработал , трудяга блеа
Ответить
+4
-1
vgolovan (полтава)
03.06.2021 в 22:58
а зачем безуса вызывал
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.06.2021 в 22:58
символично, что СевИрландия стала автором самого крутого позора сборной на Евро-16, когда команда играла по факту без тренера: Шеву павелка только что протащил, а устраненный Фоменко на все забил. Теперь радуемся первой победе года? Стремновато перед Евро
Ответить
+3
-1
chicago (chicago)
03.06.2021 в 22:58
беседин- дно днище
Ответить
+16
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
03.06.2021 в 23:01
было бы дело только в беседине
Ответить
+1
-7
Smooth da Hustler (Львів)
03.06.2021 в 23:07
Ну не только, но склалось впечатление что все из высшей лиги, и кто то лучше сыграл, кто то хуже, а он со 2й, ну дерево , есть форварды деревянные , но они хоть что то заталкивают...
+2
0
vlotko (Броди)
03.06.2021 в 23:23
Бесєдін гол забив і не його вина, що хтось там заліз в офсайд . А удар був класний, якби м'яч зарахували мова про Бесєдіна була б інша..
Ответить
+2
-6
Smooth da Hustler (Львів)
03.06.2021 в 23:35
Так він і заліз))
+3
-1
Papaye (Dnipro)
03.06.2021 в 23:36
Не известно сколько он должен забить важных голов, чтоб сменить мнение большинства болельщиков.
0
-2
avatar
okolegko (Київ)
03.06.2021 в 22:58
Знову бєсєдін... Довбик виглядав у попередній зустрічі набагато переконливіше
Ответить
+14
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:02
Согласен. Я вообще не понимаю, как такого игрока, как Беседин, можно подпускать к игре в футбол?!
Ответить
+12
-9
Papaye (Dnipro)
03.06.2021 в 23:17
Тоже ожидал, что выпустят Довбыка сыграть при родных трибунах. Но вышел супернап и атака сошла на нет.
Ответить
+9
-3
popperklopper (Днепропетровск)
03.06.2021 в 22:58
ДОВБЫК
Ответить
+9
-2
Smooth da Hustler (Львів)
03.06.2021 в 22:57
Ну ярмолке нужно подтянуть игру, но это через игры только коих мизер осталось, Марлос местами неплох был, но физика уже далеко не та, Малина конечно хорошь но забывает что он не в аталанте, и не все играют в 1касание, ну вобщем норм, и хорошо что Беседин не основной..
Ответить
+7
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 22:57
Так Судаков или Беседин?? Ответьте!
Ответить
+4
-14
popperklopper (Днепропетровск)
03.06.2021 в 22:58
ДОВБЫК
Ответить
+7
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 22:58
месси!))
Ответить
+3
-11
Smooth da Hustler (Львів)
03.06.2021 в 22:58
Ну позиции разные, я конечно за судакова, та я наверное и за Милевского был бы, если б стоял выбор опорник Беседин или...
Ответить
+6
-2
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:21
Ти бачило куди м'яча лупив Трубін і як вибивав Бущан? Ти бачило що 2 удари головою по наших воротах вібулися після програшу боротьби Матвієнком? Але я, на відміну від тебе не ділю збірну. А тобі, якщо в тебе звичайно була гідгість, було б соромно.
Ответить
+9
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:21
У тебя запор?
+1
-10
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:22
До игры все гнобили Шевченко за вызов Судакова!
+2
-10
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:23
"У тебя запор?" - це ти в свого відображення в дзеркалі спитав?
+8
-2
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:23
"за вызов Судакова" - до чого тут Бєсєдін? Кретин.
+7
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:25
Сравни игру вышедших, кто как отыграл, ведь за вызов Бкседина ни у кого не возникало вопросов, сколько стоит заплатить за вызов!?
+2
-10
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:26
"Сравни" свої питання, телепень.
+9
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:28
Убогое, корнюшоновидное, медузомозгое голубико, не позорься удались! Питання нормнальне, хто потрібен збірній?!
+1
-9
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:30
"Убогое, корнюшоновидное, медузомозгое голубико" - тут нікого не цікавить твоє таке потворне та безглузде існування. Я можу тебе "видалить", чи ти всцялось?
+8
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:32
Можешь только передернуть корнюшоньчика своего)))))))
0
-8
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 23:32
НеШахтьор (Донецьк), не ищи его в Киеве и в Новой Англии. Оно у своей мамки под юбкой прячется.
+6
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:33
Голубая братва )))))))))
+1
-9
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:34
Ясно. Трусливе бздливе лайно ти. Kolibri - це
+6
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:34
)))))) Жалкие.........
+1
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 23:34
"Голубая братва" - никого не интересует, какая у тебя кличка на трассе
+6
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:36
Какие вы суровые в интернете писать, после давке прыщей))))) голубчики.
+1
-8
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:37
Жалкие - це такі як ти брехливи нікчеми, які тільки і можуть що верещати зі своєї смердячої нори, на своєму обісцяному дивані.
+7
-2
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:38
"суровые в интернете писать" - ти саме цим і займаєшься Але ж ти сцикло.
+7
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:38
Так это же ты и делаешь!
+1
-8
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:39
Перевіримо? Пиши адресу.
+7
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 23:41
НеШахтьор (Донецьк), думаешь он знает где именно оно сейчас по новому кругу йухи принимать в свой долбанный рот будет, стоя на коленях?
+6
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:41
Сам напиши! Беспонт! И телефон давай, чего ж тут!
+1
-8
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:44
Солом'янська площа. На зупинці 119 автобусу. Скільки тобі потрібно часу?
+6
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
03.06.2021 в 23:45
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:45
Посмотрим)))
0
-7
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
03.06.2021 в 23:49
Пздц відповідь Всцялося? Піди трухани зміни. Я там буду через 20 хвилин.
+6
0
avatar
anonimus (Київ)
04.06.2021 в 00:02
НеШахтьор я вже так їздив, воно брехало що біля НСК Олімпійський
+4
0
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
04.06.2021 в 00:23
Горлодранець, ти де? Я в білій футболці. Три рази обійшов площу.
+3
0
popperklopper (Днепропетровск)
03.06.2021 в 22:57
Беседин ДНИЩЕ
Ответить
+13
-2
Ramses-ua (Запорожье)
03.06.2021 в 23:06
Беседин хороший футболист..но американского футбола!
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 23:08
там, кстати, тоже интеллект нужен... так что...)))
+6
-6
vgolovan (полтава)
03.06.2021 в 22:56
игра северной ирландии удивила-совсем никакие
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
03.06.2021 в 22:56
Кошмар и ужас. Североирландцы не могут ни пас нормальный отдать, ни мяч принять. И 1-0... Пипец. Пешеходный футбол в нашем исполнении продолжается. Еще и манчестерская звязда подтянется, будет ползанье по полю. Беседин это уже мем. Ярмола с правой бить так и не научился?? Гений дриблинга плять.. Итальянец сам по себе играет. И так вся команда. Тренерской мысли как не было так и нет. Больше песен и плясок!
Ответить
+3
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
03.06.2021 в 23:01
Во всех матчах в этом году Украина имела подавляющее преимущество над аутсайтерами и около 15 ударов и моментов за игру, но если игроки атаки из этого реализовывают один момент, то никакой тренер не поможет - ни Гвардиола, ни Клопп, ни немцы...
Ответить
+2
-1
Header (Черкассы)
03.06.2021 в 23:10
не все так кошмарно - 1:0 это таки ж победа ;)
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
03.06.2021 в 22:55
против полностью стоячей команды сыграли хорошо
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 22:57
последний их штрафной чуть не стал результативным - нельзя так нарушать в концовке у своей штрафной
Ответить
+3
-9
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 22:57
Это Беседин вышел поиграть)))
+7
-12
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 22:55
Лев - Ярмоленко должен быть! Удивил приятно!
Ответить
+9
-1
rivnenskyi (Рівне)
03.06.2021 в 22:59
Так, Ярмолай молодець. Відчувалося бажання битися.
Ответить
+3
0
ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
03.06.2021 в 22:55
Степаненко наварил 2 момента почти, медленный до ужаса, мысли нет, Ярмола просто устал уже, Судаков кто это вообще?
Ответить
+3
-5
alex.belogubko (одесса)
03.06.2021 в 22:54
1 тайм норма 2 тайм не хватило физики поэтому столько ошибок --для евро игра слабая
Ответить
+2
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
03.06.2021 в 22:54
Удивил Ярмоленко. Однозначно лучший. Малина выглядит очень уставшим. Сев. Ирландия - ни о чём. Беседин не усилил нападение ( мягко сказано ) .,.
Ответить
+9
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 22:54
Понравилось: расстановка, Зубков, Судаков, судейство! Не понравилось: результативность, Шапаренко, Яремчук, реализация.
Ответить
+3
-11
Зритель (Харьков)
03.06.2021 в 22:53
Похоже, больше гола за игру нынешний состав сборной может забить только, если звёзды сойдутся. Так что вся надежда на Бущана.
Ответить
+1
-1
Ramses-ua (Запорожье)
03.06.2021 в 22:53
Ну шо футбольная общественность,есть ещё вопросы по Судакову в заявке?)
Ответить
+8
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
03.06.2021 в 23:07
а что должно снять вопросы - то что он носился на адреналине? или что?))
Ответить
+1
-4
Ramses-ua (Запорожье)
03.06.2021 в 23:12
То что в нем есть интеллект,техника,физика,молодость.Где-то так)
+5
-1
Algrab (Костопiль)
03.06.2021 в 22:53
В другому таймі у штрафному майданчику ірландців якийсь цирк відбувався...І що робить у збірній Бєсєдін?
Ответить
+10
-3
Zonder (Днепр)
03.06.2021 в 22:53
Нет забивного форварда для завершения атак.Много пустых движений, которые посадили физику к концу игры.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 22:52
кто что по судакову скажет, "эксперты"?
Ответить
+8
-14
Smooth da Hustler (Львів)
03.06.2021 в 22:53
Хорош, ну как минимум по этой игре
Ответить
+5
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 22:54
какой он пас выдал в самом конце матча на косолапого!
+7
-14
Algrab (Костопiль)
03.06.2021 в 22:55
То що, дати йому відразу "Золотий м'яч"? Час покаже...
+9
-7
Запорізьке Торпедо (zp)
03.06.2021 в 23:00
если хочешь услышать ответ, то ставь вопрос нормально, а то так и будешь посланным накуй ходить)
Ответить
+9
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 23:01
читай вопрос правильно, а потом иди накуй! можешь не отвечать - ответы посланных меня не интересуют!
+3
-10
Запорізьке Торпедо (zp)
03.06.2021 в 23:02
правильно у тебя бомбануло, по делу. иди подмойся, маня
+6
-5
avatar
Ask1503 (Киев)
03.06.2021 в 23:07
Если вывод по его игре можно сделать только по одному пасу, то норм. Это что бы тебя потешить. В целом - пока что ничего. От слова ничего. Но я буду рад если он будет расти и приносить пользу своему клубу и СБУ.
Ответить
+7
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 23:12
спасибо, "эксперт"! ваше мнение важно для нас!)))
0
-10
Algrab (Костопiль)
03.06.2021 в 23:39
Що ти тут взагалі робиш, єкспєрт?...
0
0
vituynia (Черкассы)
03.06.2021 в 23:59
Судаков такое же дно как и Беседин,но тот хоть борется,правда бестолку, а это чудо просто двигается, тоже бестолку.
Ответить
0
-1
Smooth da Hustler (Львів)
03.06.2021 в 22:52
Малина на уровне, Судаков удивил , в хорошем смысле, а Беседин хороший опорник, особо понравился его подкат перед своей штрафной)
Ответить
+8
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2021 в 22:53
мои мысли озвучил!))))
Ответить
+3
-12
Olegyurchak (Хмельницький )
03.06.2021 в 22:52
Так, реалізація поки ніяка. А взагалі, з перемогою.
Ответить
+1
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 22:51
СБУ спасибо за игру, спасибо за победу.
Ответить
+8
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
03.06.2021 в 23:52
Ответить
0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 22:51
Acsakal (Kharkov) Шапаренко не умеет отбирать мячи. === Почему меня минусуют? === Теперь ты понимаешь почему? Уровень твоей "экспертности" между Kolibri та Hanter44
Ответить
+8
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 22:51
Kolibri (Киев. Новая Англия.) 02.06.2021 в 18:37 У Шевы результаты хуже стали, потому что стало больше динамовцев в составе! === ты понимаешь что ты БАЛАБОЛ? Ты понимаешь какое ты дешевое и ущербное?)
Ответить
+9
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 22:53
Ты балабол! Если смотрел, то должен был заметить, что Шевченко вернулся к нормальной расстановке! А вот ответь БА-ЛА-БОЛ, кто лучше сыграл, Судаков или Беседин?
Ответить
+4
-13
alex.belogubko (одесса)
03.06.2021 в 22:57
лучше сыграл Зубков
+4
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 22:57
Kolibri (Киев. Новая Англия.) - то у тебя Динамовцы виноваты, то расстановка. Ты определись, ЧМОшка сцыкливая, кто ты - БАЛАБОЛ или просто пистун черноротый.
+7
-4
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 22:58
"кто лучше сыграл, Судаков или Беседин" - ни один, ни второй. Но какое это имеет отношение к тому что ты задрипанец подзаборный?
+8
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 22:59
))))))) бедолага
+3
-8
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 23:01
Действительно, быть дешевкой черноротой и пустоголовой, так твоя никчемная жизнь и называется "бедолага".
+7
-4
avatar
anonimus (Київ)
03.06.2021 в 23:04
AndrewKruk, що ти хочеш від тієї сцикливої та брехливої погані, визнання не правоти? Ні-ні Воно потворне та смердить.
+7
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:09
Маленький Крюк и Ануснимус, голубята, не хамите. Обнимитесь)))
+4
-9
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2021 в 23:11
Kolibri, маленький мозг, летишь на йух, сцыкливая шмарка Обнимай йух очередного клиента своими губами
+7
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 23:13
))))))))))
+3
-7
avatar
anonimus (Київ)
03.06.2021 в 23:16
Коли ти писало "голубята" - ти як раз споглядав на себе в дзеркало?
+6
-4


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