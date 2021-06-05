Судаков: Я не мог подумать, что меня вызовут даже в расширенный список, но благодаря своей работе я смогу поехать на Евро

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал первые матчи в составе сборной Украины, а также то, что он вошел в финальную заявку "сине-желтых" на Чемпионат Европы:

"- Матч против Северной Ирландии стал вторым для тебя. Это уже обычное дело?

- Ну не знаю, второй раз тренер доверился мне, выпустил меня на замену. Получил игровую практику. Не думаю, что это обычное дело, но приятно выходить за сборную.

- Волнения не было уже второй раз?

- Нет, нет волнения. Возможно, даже не успел начать волноваться. Как-то резко вышел на замену.

- Тебе удается сразу ускоряться, делать движение. Это то, что тебе говорит тренер. Он же дает тебе конкретные указания по матчу.

- Конечно. Когда выхожу, то в первую очередь задача сохранять структуру игры, то, что требуется от полузащитника, обострять игру. Это в первую очередь от меня требовали, я стараюсь это делать.

- То, что ты попал в финальную заявку на Евро, удивило почти всю страну. Насколько ты был удивлен?

- Конечно, был удивлен очень сильно. Много было разговоров и многие не считали это справедливым. Но я не хочу это комментировать, это уже задача людей. Пусть они решают справедливо или не справедливо. Я просто выхожу, работаю, получаю игровое время. Я стараюсь получать удовольствие от игры.

- У всех ребят, кто попал в лагерь сборной, был шанс попасть на Евро. Ты так это и воспринял.

- Конечно. В меня никто не верил, все думали, что я поеду домой, но я только за счет своего труда попал в эти 26 человек.

- Чемпионат Европы - это огромный турнир. Согласись, еще несколько недель назад ты бы не мог подумать, что ты будешь играть на ЧЕ.

- Но я не мог подумать, что меня даже могут вызвать в расширенный список, не говоря уже о Чемпионате Европы. Но в последнее время жизнь меняется очень резко и не всегда успеваешь понять что вообще происходит. Только за счет тяжелой работы у меня это получилось.

- Ребята постарше поддерживают?

- Да, много ребят из клуба. Конечно, Степаненко, Кривцов, Степаненко - они более такие старше, я с ними уже знаком и все они поддерживают. Хотя и ребята из "Динамо" также хорошо приняли, нет такого, чтобы кто-то "пихал", или чего-то такого. Все подсказывают и с уважением относятся к молодым парням", - сказал Судаков.