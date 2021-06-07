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Сабо: Кто такой Колосков? УЕФА не будет реагировать на этот бред
Йожеф Йожефович высказал свою позицию
Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал
"Не пойму, почему новая форма сборной Украины вынудила Колоскова ее комментировать. Кто такой Колосков? По крайней мере, сейчас. Живет в России, но запрещает нам рисовать наш Крым, Донецк и Луганск на карте Украины. Такое ощущение, что им больше нечем там заняться, цепляются к нам, лишь бы прицепиться.
Не вижу для УЕФА причин реагировать на этот бред. Какой может быть разговор. Пришел сосед, выгнал из квартиры и сказал, что теперь будет тут жить. Так же сделали и с Крымом. Как гражданин Украины, могу сказать, что Крым, Луганск и Донецк – это наша земля.
К слову, о том, что Крым Украина, подтвердил и УЕФА, который запретил профессиональный футбол в Крыму со стороны России. Там же только любительский футбол сейчас, и чемпионат такой же. Поэтому УЕФА не будет на такое реагировать. Я живу в Украине, я украинец и Крым, как и Луганск с Донецком, тоже Украина", - сказал Сабо.
Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.
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