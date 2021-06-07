Сабо: Кто такой Колосков? УЕФА не будет реагировать на этот бред

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал слова бывшего президента Российского футбольного Союза Вячеслава Колоскова о том, что УЕФА запретит новую форму сборную Украины и не разрешит команде Андрея Шевченко выступать в ней на Евро-2020.

"Не пойму, почему новая форма сборной Украины вынудила Колоскова ее комментировать. Кто такой Колосков? По крайней мере, сейчас. Живет в России, но запрещает нам рисовать наш Крым, Донецк и Луганск на карте Украины. Такое ощущение, что им больше нечем там заняться, цепляются к нам, лишь бы прицепиться.

Не вижу для УЕФА причин реагировать на этот бред. Какой может быть разговор. Пришел сосед, выгнал из квартиры и сказал, что теперь будет тут жить. Так же сделали и с Крымом. Как гражданин Украины, могу сказать, что Крым, Луганск и Донецк – это наша земля.

К слову, о том, что Крым Украина, подтвердил и УЕФА, который запретил профессиональный футбол в Крыму со стороны России. Там же только любительский футбол сейчас, и чемпионат такой же. Поэтому УЕФА не будет на такое реагировать. Я живу в Украине, я украинец и Крым, как и Луганск с Донецком, тоже Украина", - сказал Сабо.