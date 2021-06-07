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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Кто такой Колосков? УЕФА не будет реагировать на этот бред

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Йожеф Йожефович высказал свою позицию

Сабо: Кто такой Колосков? УЕФА не будет реагировать на этот бред

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал слова бывшего президента Российского футбольного Союза Вячеслава Колоскова о том, что УЕФА запретит новую форму сборную Украины и не разрешит команде Андрея Шевченко выступать в ней на Евро-2020.

"Не пойму, почему новая форма сборной Украины вынудила Колоскова ее комментировать. Кто такой Колосков? По крайней мере, сейчас. Живет в России, но запрещает нам рисовать наш Крым, Донецк и Луганск на карте Украины. Такое ощущение, что им больше нечем там заняться, цепляются к нам, лишь бы прицепиться.

Не вижу для УЕФА причин реагировать на этот бред. Какой может быть разговор. Пришел сосед, выгнал из квартиры и сказал, что теперь будет тут жить. Так же сделали и с Крымом. Как гражданин Украины, могу сказать, что Крым, Луганск и Донецк – это наша земля.

К слову, о том, что Крым Украина, подтвердил и УЕФА, который запретил профессиональный футбол в Крыму со стороны России. Там же только любительский футбол сейчас, и чемпионат такой же. Поэтому УЕФА не будет на такое реагировать. Я живу в Украине, я украинец и Крым, как и Луганск с Донецком, тоже Украина", - сказал Сабо.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.

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В статье: Украина Вячеслав Колосков Йожеф Сабо
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Комментарии (5)
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Green4223 (Светлодарск)
08.06.2021 в 00:47
Дед ,тоже маразматик ,но тут он полностью прав.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
08.06.2021 в 00:22
ну!
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novotrust@i.ua (Львів)
08.06.2021 в 00:18
Молодец!
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0
0
kalan-86 (Анкара)
08.06.2021 в 00:05
Ну дед, в этот раз жму руку. Молодец.
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+3
0
ffggpl (Харьков)
07.06.2021 в 23:47
Всегда знал, что Йожеф настоящий патриот. Легенда! Мое уважение и низкий поклон!
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+2
0


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