Национальная сборная Украины
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Тренер Кипра: После довольно быстрого удаления наша игра сломалась
Печальный опыт - тоже опыт
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу поделился эмоциями после
"После довольно быстрого удаления наша игра сломалась. Но ребята старались биться с сильным соперником, и я не могу обвинить их в поражении.
Это печальный опыт, но он поможет нам подготовиться к официальным поединкам", - сказал Костеноглу.
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Источник:УАФ
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