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Национальная сборная Украины

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Тренер Кипра: После довольно быстрого удаления наша игра сломалась

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Печальный опыт - тоже опыт

Тренер Кипра: После довольно быстрого удаления наша игра сломалась

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу поделился эмоциями после поражения своей команды в спарринге с Украиной (0:4).

"После довольно быстрого удаления наша игра сломалась. Но ребята старались биться с сильным соперником, и я не могу обвинить их в поражении.

Это печальный опыт, но он поможет нам подготовиться к официальным поединкам", - сказал Костеноглу.

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В статье: Украина Кипр
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Источник:
УАФ

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