Тренер Кипра: После довольно быстрого удаления наша игра сломалась

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу поделился эмоциями после поражения своей команды в спарринге с Украиной (0:4) .

"После довольно быстрого удаления наша игра сломалась. Но ребята старались биться с сильным соперником, и я не могу обвинить их в поражении.

Это печальный опыт, но он поможет нам подготовиться к официальным поединкам", - сказал Костеноглу.