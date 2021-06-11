Тренировка сборной Украины перед вылетом в Амстердам - ФОТО

Перед сегодняшним вылетом в Амстердам на стартовый поединок Евро-2020 против Нидерландов сборная Украины провела утреннюю тренировку на стадионе "Волунтари".

Напомним, что вылет чартерного рейса в Амстердам назначен на 16.00 по Киеву.

Матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, и начнется в 22:00.