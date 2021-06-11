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Национальная сборная Украины

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Тренировка сборной Украины перед вылетом в Амстердам - ФОТО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда провела утреннюю тренировку в Бухаресте

Тренировка сборной Украины перед вылетом в Амстердам - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Перед сегодняшним вылетом в Амстердам на стартовый поединок Евро-2020 против Нидерландов сборная Украины провела утреннюю тренировку на стадионе "Волунтари".

Напомним, что вылет чартерного рейса в Амстердам назначен на 16.00 по Киеву.

Матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, и начнется в 22:00.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
11.06.2021 в 16:38
Марлос, играй давай, хватит лыбиться и отбывать номер)
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