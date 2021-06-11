Национальная сборная Украины
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Тренировка сборной Украины перед вылетом в Амстердам - ФОТО
Команда провела утреннюю тренировку в Бухаресте
Фото Павла Кубанова - УАФ
Перед сегодняшним вылетом в Амстердам на стартовый поединок Евро-2020 против Нидерландов
Напомним, что вылет чартерного рейса в Амстердам назначен на 16.00 по Киеву.
Матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, и начнется в 22:00.
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Источник:УАФ
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11.06.2021 в 16:38
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