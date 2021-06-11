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Сборная Украины прибыла в Амстердам на свой первый матч Евро-2020 - ФОТО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Играем с голландцами уже в воскресенье

Сборная Украины прибыла в Амстердам на свой первый матч Евро-2020 - ФОТО

uaf.ua

Новина українською

Сборная Украины чартерным рейсом прибыла в Амстердам на свой первый матч на Евро-2020 с Нидерландами.

Завтра главный тренер команды Андрей Шевченко и один из игроков дадут предматчевую пресс-конференцию.

Напомним, что матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Нидерланды
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