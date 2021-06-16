Яремчук: Моя мечта  - выйти из группы, и я этой мечтой живу

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался перед матчем с Северной Македонией во втором туре Евро-2020.

"Проигрывать такие матчи очень больно. На свежую голову у нас была теория, мы проанализировали против кого мы играли. Следующая игра для нас будет ключевая и нужно быть более сконцентрированными в очень простых ситуациях на футбольном поле.

Я думаю, что игру против сборной Нидерландов мы проиграли только за счет деталей, так как на восьмидесятой минуте счет уже был 2:2 и нужна была просто концентрация. Мы где-то немножко не справились, поэтому следующие матчи будут также заключаться в деталях.

У нас большой атакующий потенциал в команде. Мы точно заслужили на голы в этом матче. Обычно это радует, потому что в последних матчах мы забиваем голы. Мы забивали и против Испании, и против Германии и Португалии. Мы забивали против всех сильных соперников. Это конечно радует, потому что есть большой потенциал в атаке.

Я думаю, что это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие команды недооценивают Северную Македонию и нам нужно просто сконцентрироваться на своей игре, уважать соперника, быть агрессивными и только тогда мы получим очки.

У Северной Македонии нет таких футболистов как Депай, Вейналдум, де Йонг, где Лигт, но у них есть командный дух. Вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они борются за что-то. Это будет сложный матч.

Требования ко мне высокие, так как на таких серьезных турнирах - квалификации чемпионата Европы, чемпионат Европы или квалификации чемпионата мира - в таких командах должен быть нападающий, который будет забивать голы, приносить пользу команде, поэтому на мне большая ответственность. Но я люблю ответственность, я люблю футбол. Ради этого я живу. Хочется просто приносить пользу команде, забивать голы, отдавать передачи. Моя мечта - выйти из группы, и я действительно этой мечтой живу", — рассказал Яремчук.

Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в четверг 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.