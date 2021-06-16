Тренер Северной Македонии: У Украины тоже ноль очков, а значит, для нас это финал

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловский поделился ожиданиями от матча Евро-2020 с Украиной .

"Самый главный урок заключается в том, что мы снова верим в то, что у нас есть качество, потому что у нас был позитивный результат против Австрии до 80-й минуты. Мы не защищались, мы не ставили автобус, у нас даже были ситуации, когда мы могли повести в счете. Однако нам не удалось этого сделать, мы пропустили мяч после потери концентрации.

Однако впереди матч с Украиной, я думаю, и это та ситуация, в которой мы можем улучшить наши результаты.

Мы приехали на ЕВРО, чтобы пройти во второй этап, и эта цель все еще достижима. Впереди соперник, у которого тоже ноль очков, а значит, для нас это финал. Даже если мы проиграем, это не будет трагедией, и, конечно, мы сделаем все, что в наших силах. Украинцы хороши, они показали это против Нидерландов. У них есть отличны игроки, но у нас также есть качество, и мы уже показали, что можем справиться с любым соперником", - сказал Ангеловский.