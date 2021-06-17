Защитник Северной Македонии: Мы приехали на Евро не как туристы. С Украиной отдадим максимум

Защитник сборной Северной Македонии Стефан Ристовски поделился ожиданиями от матча против Украины на Евро-2020 .

"Мы профессионалы, и мы не должны допустить, чтобы наш тонус упал. Это большой турнир, мы не должны позволять ничему отвлекать нас.

Впереди еще два матча, отдадим максимум. Мы приехали сюда не как туристы, у нас огромное желание и есть качество игры. С тремя блоками, защитой наших ворот и быстрыми контратаками, чтобы удивить соперника.

Играя с такими соперниками, нужно быть готовым ко всему. Мы с Австрией готовились к одному, а они вышли с пятью защитниками. Все пытаются вас удивить", - сказал Ристовски.