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Защитник Северной Македонии: Мы приехали на Евро не как туристы. С Украиной отдадим максимум
Напряжение перед матчем нарастает
ffm.mk
Защитник сборной Северной Македонии Стефан Ристовски поделился ожиданиями от матча против Украины на
"Мы профессионалы, и мы не должны допустить, чтобы наш тонус упал. Это большой турнир, мы не должны позволять ничему отвлекать нас.
Впереди еще два матча, отдадим максимум. Мы приехали сюда не как туристы, у нас огромное желание и есть качество игры. С тремя блоками, защитой наших ворот и быстрыми контратаками, чтобы удивить соперника.
Играя с такими соперниками, нужно быть готовым ко всему. Мы с Австрией готовились к одному, а они вышли с пятью защитниками. Все пытаются вас удивить", - сказал Ристовски.
Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в четверг 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.
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