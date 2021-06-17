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Защитник Северной Македонии: Мы приехали на Евро не как туристы. С Украиной отдадим максимум

Национальная сборная Украины
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Напряжение перед матчем нарастает

Защитник Северной Македонии: Мы приехали на Евро не как туристы. С Украиной отдадим максимум

ffm.mk

Новина українською

Защитник сборной Северной Македонии Стефан Ристовски поделился ожиданиями от матча против Украины на Евро-2020.

"Мы профессионалы, и мы не должны допустить, чтобы наш тонус упал. Это большой турнир, мы не должны позволять ничему отвлекать нас.

Впереди еще два матча, отдадим максимум. Мы приехали сюда не как туристы, у нас огромное желание и есть качество игры. С тремя блоками, защитой наших ворот и быстрыми контратаками, чтобы удивить соперника.

Играя с такими соперниками, нужно быть готовым ко всему. Мы с Австрией готовились к одному, а они вышли с пятью защитниками. Все пытаются вас удивить", - сказал Ристовски.

Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в четверг 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

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В статье: Украина Северная Македония
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