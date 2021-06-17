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Вацко: Сравнивая работу Шевченко и Черчесова – мы на 15 лет впереди
Экспертная оценка матча Финляндия – Россия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Комментатор и эксперт ТК "Футбол" Виктором Вацко разобрал матч Евро-2020
"Финны сыграли на своем уровне, просто не забили. Черчесов перестроился на игру в три центральных защитника. Финляндия отыграла не настолько компактно, в отличии от матча с Данией.
Миранчук забил чисто на таланте. Завершил этот эпизод сумасшедшим образом. Далее, россияне отошли и закрылись. Они создали три момента, которые должны были реализовывать.
Сравнивая работу Шевченко и Черчесова – мы на 15 лет впереди. Мы показываем футбол европейского уровня. Для России хорошо, что есть Дзюба. Они не входят в штрафную площадь, кроме как навесом на Дзюбу. Эти три очка, возможно, дадут им путевку в плей-офф. Им теперь нужно сыграть вничью с Данией", - сказал Вацко.
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