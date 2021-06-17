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Вацко: Сравнивая работу Шевченко и Черчесова – мы на 15 лет впереди

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Экспертная оценка матча Финляндия – Россия

Вацко: Сравнивая работу Шевченко и Черчесова – мы на 15 лет впереди

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Комментатор и эксперт ТК "Футбол" Виктором Вацко разобрал матч Евро-2020 Финляндия – Россия (0:1).

"Финны сыграли на своем уровне, просто не забили. Черчесов перестроился на игру в три центральных защитника. Финляндия отыграла не настолько компактно, в отличии от матча с Данией.

Миранчук забил чисто на таланте. Завершил этот эпизод сумасшедшим образом. Далее, россияне отошли и закрылись. Они создали три момента, которые должны были реализовывать.

Сравнивая работу Шевченко и Черчесова – мы на 15 лет впереди. Мы показываем футбол европейского уровня. Для России хорошо, что есть Дзюба. Они не входят в штрафную площадь, кроме как навесом на Дзюбу. Эти три очка, возможно, дадут им путевку в плей-офф. Им теперь нужно сыграть вничью с Данией", - сказал Вацко.

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В статье: Украина Россия Финляндия Виктор Вацко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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football_soccer (Украина)
17.06.2021 в 16:58
а зачем нам равнять результаты с их тренером? это не то, к чему надо стремиться. Если хотим сделать шаг вперед надо равняться на бельгийцев/ итальянцев . Мы и так уже сейчас и по рисунку игры и по силе игроков выше россиян. Они еще лет двадцать будут кичиться тем, что прошли испанцев на прошлом чм, которые 120 минут мячик туда-сюда перекатывали. Поэтому надо шагать дальше и смотреть на тех, кто реально умеет-могёт играть в футбол
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 17:01
именно так! смысл сравнивать с чем-то второсортным? лучше сравнивать с высшим классом, а там есть, куда расти!
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 16:54
не согласен! на 14!
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0
-1
RedBlack (Rivne)
17.06.2021 в 16:49
Згоден, дивився дві гри Росії, просто банальщина... вертикальний футбол із закидушками на Дзюбу, фіни краще вигладали по гостроті. Навіть Македонія виглядає цікавіше в плані гри.
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+3
0
ua_fan (south ukraine)
17.06.2021 в 16:53
В вертикальный футбол играет Бавария, а бестолковые парашюты на дрочера - слишком много чести называть вертикальной атакой.
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0
0
Приоритет (Неаполь скифский)
17.06.2021 в 16:30
Когда в 4-рку лучших в Европе войдете, как россияне при Хиддинге, тогда поверю, что на 15 лет ....
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+1
-11
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 16:36
Вспомнила бабка когда молодой была. Когда то было. Нынешняя сборная России на уровне образца 90х по игре.
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+5
0
aleks68
17.06.2021 в 16:37
а кому здесь нужно твоё лапотное мнение?ты ещё вспомни времена ссср
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+5
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.06.2021 в 16:59
Ну с такой логикой мы в восьмерке сильнейших мира с 2006го, да...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 17:00
Раз подгорает --- значит правда. Старая истина.
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0
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