Севидов: Бледная победа сборной Украины, но это три очка и шанс выйти из группы

Украинский тренер Александр Севидов в эфире YouTube-канала "Подкасты UA-Футбол" высказал свое мнение, почему так разительно поменялась игра сборной Украины во втором тайме матча Евро-2020 с Северной Македонией (2:1) .

"Замены Шевченко были направлены на результат. Всегда говорят – игра забудется, а результат остается. В истории останутся сухие цифры.

Думаю, на месте Шевенко любой тренер поступил так же – нужно было сушить игру. Мы не забили пенальти, так что решение Шевченко можно понять и принять – три очка были важнее красивого футбола. Это не слабость, а рационализм, холодный расчет.

Но в тоже время хочу сказать, что работы у Андрея Шевченко еще очень много, наша сборная не выглядит как монолитный коллектив. Есть отдельные моменты, отрезки, но нужно учитывать, что мы играли не против гранда.

Исходя из этого нужно принять, что мы не можем играть с позиции силы даже против Северной Македонии. Мы хотели сыграть на контратаках, и для этого были отличные возможности, так как в зонах соперника во втором тайме были огромные дыры, но мы этим не воспользовались. Мы даже туда не выходили.

Соглашусь, что это бледная победа, но это три очка и шанс выйти из группы" – сказал Севидов.