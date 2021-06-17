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Севидов: Бледная победа сборной Украины, но это три очка и шанс выйти из группы

Национальная сборная Украины
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(5 голосов)

Цель оправдывает средства?

Севидов: Бледная победа сборной Украины, но это три очка и шанс выйти из группы

Новина українською

Украинский тренер Александр Севидов в эфире YouTube-канала "Подкасты UA-Футбол" высказал свое мнение, почему так разительно поменялась игра сборной Украины во втором тайме матча Евро-2020 с Северной Македонией (2:1).

"Замены Шевченко были направлены на результат. Всегда говорят – игра забудется, а результат остается. В истории останутся сухие цифры.

Думаю, на месте Шевенко любой тренер поступил так же – нужно было сушить игру. Мы не забили пенальти, так что решение Шевченко можно понять и принять – три очка были важнее красивого футбола. Это не слабость, а рационализм, холодный расчет.

Но в тоже время хочу сказать, что работы у Андрея Шевченко еще очень много, наша сборная не выглядит как монолитный коллектив. Есть отдельные моменты, отрезки, но нужно учитывать, что мы играли не против гранда.

Исходя из этого нужно принять, что мы не можем играть с позиции силы даже против Северной Македонии. Мы хотели сыграть на контратаках, и для этого были отличные возможности, так как в зонах соперника во втором тайме были огромные дыры, но мы этим не воспользовались. Мы даже туда не выходили.

Соглашусь, что это бледная победа, но это три очка и шанс выйти из группы" – сказал Севидов.

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В статье: Украина Северная Македония Александр Севидов
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Комментарии (9)
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ПетроФ (Луцьк)
17.06.2021 в 23:45
як раз перший тайм зіграли з позиції сили. а потім як завжди.....
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0
0
Magistr (Запорожье)
17.06.2021 в 23:10
А я с ним полностью согласен. Команда играет ужасно в защите. Миколенко деградирует постоянные привозы. Во втором тайме стыдно было за команду, андердог нас просто разрывал, нет быстрых пасов много лишних касаний, постоянные обрезки. Все кричат о классной игре с Голандцами, но...ребята давайте смотреть правде в глаза, с такой Голандией как минимум нужно было брать очки, у них не было трех основных и с тренером проблемы. А мы продули команде среднячку и орем о крутой игре. Если так будем играть с Австрией, то нам мало что светит. Шевченко как тренер очень слаб. Указывает на ошибки команды, но не решает их. Хотя главный тренер в первую очередь должен устранять ошибки если он их видит.
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+1
-2
ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
17.06.2021 в 23:09
У нас 100500 моментов было и пенальти еще, в чем бледность, это нормальный валидольный загар)
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+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.06.2021 в 23:05
Однажды летел с этим недоумком из Праги в Киев. Оно весь полёт материло жену и ребёнка
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0
0
negoro (kharkov)
17.06.2021 в 22:54
Бледная, бледная игра, побледнев сказал Севидов.
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+1
-2
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c99baf (Харьков)
17.06.2021 в 22:53
Три очка на выход из группы или на выход из Евро?
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+1
-2
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FCLviv (Львів)
17.06.2021 в 22:40
У Севідова ставка незайшла!
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+5
-3
Лекарь (село Дарница)
17.06.2021 в 22:35
А мне понравилось. Особенно, первый тайм. Я вообще боялся автобуса от СевМакедонии и разбитой об автобус головы от нашей команды.
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+3
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.06.2021 в 22:25
Ставка не сыграла? :)
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+6
-4


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