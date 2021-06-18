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Коррупция во благо? Журналист заявляет, что Фоменко получил деньги за игру Зинченко на Евро-2016
Сам Зинченко про это возможно и не знает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив заявил, что бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко получил деньги за Александра Зинченко за каждую минуту на поле на матчах Евро-2016.
Причем называется сумма, 1 тысяча долларов за минуту, проведенную на поле.
"Чтобы получить рабочую визу в АПЛ, надо было отыграть 75 процентов матчей за национальную сборную, и чтобы команда была не ниже 71 место в рейтинге ФИФА. Если нет определенного количество сыгранных матчей, собирается комиссия и решает способен ли футболист играть в АПЛ. 80 процентов таких встреч заканчиваются положительно.
У руководителя российской "Уфы", в котором выступал Зинченко, Шамиля Газизова, был вариант предложения от "Манчестер Сити". Он продумал хитрый план, чтобы не было никаких заседаний и футболиста спокойно приняли в клуб АПЛ. Газизов вместе с агентом Зинченко - Аланом Прудников обратился к Михаилу Фоменко, что футболист должен не только быть в сборной, но и играть в каждом матче.
Тогда 24-летний футболист сыграл во всех трех матчах на Евро-2016. Он выходил на замену с Германией на 74-й минуте, с Северной Ирландией на 83-й и с Польшей вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й.
В целом без компенсированного времени Зинченко провел 96 минут, это где-то приблизительно 100 тысяч долларов.
Также он сыграл в товарищеских матчах перед Евро. Это были поединки против Албании та Румынии. Вторым он даже забил гол.
Если бы не эта коррупционная составляющая цепочки, Зинченко не был бы в "Манчестер Сити" и получается коррупция во благо. Сам Зинченко возможно и не знает про коррупционные схемы и это не его вина", - сказал Сенькив.
Напомним, что Зинченко дебютировал за сборную Украины в октябре 2015 года в матче против Испании (0:1).
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