Ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив заявил, что бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко получил деньги за Александра Зинченко за каждую минуту на поле на матчах Евро-2016.

Причем называется сумма, 1 тысяча долларов за минуту, проведенную на поле.

"Чтобы получить рабочую визу в АПЛ, надо было отыграть 75 процентов матчей за национальную сборную, и чтобы команда была не ниже 71 место в рейтинге ФИФА. Если нет определенного количество сыгранных матчей, собирается комиссия и решает способен ли футболист играть в АПЛ. 80 процентов таких встреч заканчиваются положительно.

У руководителя российской "Уфы", в котором выступал Зинченко, Шамиля Газизова, был вариант предложения от "Манчестер Сити". Он продумал хитрый план, чтобы не было никаких заседаний и футболиста спокойно приняли в клуб АПЛ. Газизов вместе с агентом Зинченко - Аланом Прудников обратился к Михаилу Фоменко, что футболист должен не только быть в сборной, но и играть в каждом матче.

Тогда 24-летний футболист сыграл во всех трех матчах на Евро-2016. Он выходил на замену с Германией на 74-й минуте, с Северной Ирландией на 83-й и с Польшей вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й.

В целом без компенсированного времени Зинченко провел 96 минут, это где-то приблизительно 100 тысяч долларов.

Также он сыграл в товарищеских матчах перед Евро. Это были поединки против Албании та Румынии. Вторым он даже забил гол.

Если бы не эта коррупционная составляющая цепочки, Зинченко не был бы в "Манчестер Сити" и получается коррупция во благо. Сам Зинченко возможно и не знает про коррупционные схемы и это не его вина", - сказал Сенькив.