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Национальная сборная Украины

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Коррупция во благо? Журналист заявляет, что Фоменко получил деньги за игру Зинченко на Евро-2016

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Сам Зинченко про это возможно и не знает

Коррупция во благо? Журналист заявляет, что Фоменко получил деньги за игру Зинченко на Евро-2016

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив заявил, что бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко получил деньги за Александра Зинченко за каждую минуту на поле на матчах Евро-2016.

Причем называется сумма, 1 тысяча долларов за минуту, проведенную на поле.

"Чтобы получить рабочую визу в АПЛ, надо было отыграть 75 процентов матчей за национальную сборную, и чтобы команда была не ниже 71 место в рейтинге ФИФА. Если нет определенного количество сыгранных матчей, собирается комиссия и решает способен ли футболист играть в АПЛ. 80 процентов таких встреч заканчиваются положительно.

У руководителя российской "Уфы", в котором выступал Зинченко, Шамиля Газизова, был вариант предложения от "Манчестер Сити". Он продумал хитрый план, чтобы не было никаких заседаний и футболиста спокойно приняли в клуб АПЛ. Газизов вместе с агентом Зинченко - Аланом Прудников обратился к Михаилу Фоменко, что футболист должен не только быть в сборной, но и играть в каждом матче.

Тогда 24-летний футболист сыграл во всех трех матчах на Евро-2016. Он выходил на замену с Германией на 74-й минуте, с Северной Ирландией на 83-й и с Польшей вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й.

В целом без компенсированного времени Зинченко провел 96 минут, это где-то приблизительно 100 тысяч долларов.

Также он сыграл в товарищеских матчах перед Евро. Это были поединки против Албании та Румынии. Вторым он даже забил гол.

Если бы не эта коррупционная составляющая цепочки, Зинченко не был бы в "Манчестер Сити" и получается коррупция во благо. Сам Зинченко возможно и не знает про коррупционные схемы и это не его вина", - сказал Сенькив.

Напомним, что Зинченко дебютировал за сборную Украины в октябре 2015 года в матче против Испании (0:1).

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В статье: Украина Михаил Фоменко Александр Зинченко
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (26)
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oda1979 (Запорожье)
18.06.2021 в 13:47
давно была чуйка, шо за Седаном есть волосатая рука. Как футболер - он весьма посредственная личность.
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+1
0
high_jack (Bucha)
18.06.2021 в 13:26
"Тоді 24-річний футболіст зіграв у всіх трьох матчах на Євро-2016..." Єтот 30-летний мужик бегает сейчас, как молодой
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0
0
VladOdessit (Одесса)
18.06.2021 в 13:16
Может автору заплатили что бы он оклеветал сборную во время евро?
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
18.06.2021 в 12:58
Зато Олега Гусева он отправил из сборной и на ЕВРО не взял. А ведь Гусев был не плох как игрок на тот момент, да и можно было учесть, что у него было уже 98 игр за сборную и это был бы его последний большой турнир. Зато Тимощука ещё огого сколько лет возили в чемодане сборной как старую детскую игрушку, которая не нужна, но жалко выбросить.
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+3
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.06.2021 в 13:45
Пам"ятаю як в вирішальному матчі відбору, коли нам потріба була перемога, він вкінці випустив Тимощука на кілька хвилин, щоб той собі статистику зробив... Ніколи йому це не прощу!!!
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+1
0
Prach13 (Дрогобич)
18.06.2021 в 12:54
Це журналіст?зарплата в ольгіно?
Ответить
0
0
Камонплей
18.06.2021 в 12:47
добре що я не дивлюсь шототакє...лайняно що уафутбол поводить себе як помийка і репостить їх висєри
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+5
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
18.06.2021 в 13:12
«Не смотрел, не читал, но осуждаю!»
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0
0
Prach13 (Дрогобич)
18.06.2021 в 12:46
Збірну втягують в скандали на самому чемпіонаті!це роблять істоти в середені держави при повній безнаказанності!значить комусь це потрібно?але явно не украінцям.
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+3
-1
vgolovan (полтава)
18.06.2021 в 12:41
нужны доказательства а без них так говорить на человека нельзя
Ответить
+2
-1
vgolovan (полтава)
18.06.2021 в 12:39
статья 151 прим УК Украины, клевета — это умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица. .
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+2
-1
Smooth da Hustler (Львів)
18.06.2021 в 12:37
Фоменко это дно, и по жизни и как тренер, так что вполне поверю что и Толя ему занес
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+1
-2
Prach13 (Дрогобич)
18.06.2021 в 12:56
Ого,в ольгіно вже украінську вивчили?
Ответить
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
18.06.2021 в 13:06
Хлопе , якщо в тебе інша думка що до Фоменка, то не треба переходити на особистості.Якщо маєш бажання, можемо зустрітись у Львові, я тебе навіть зустріну на ас 2, чи куди твій автобус підїжджає
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.06.2021 в 12:31
Значить Шева за Бєсєдіна теж мзду бере, інакше його регулярні появи в збірній не пояснити. Але в його випадку треба не менше 10тис.$. за 1 хвилину на полі вимагати!
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
18.06.2021 в 12:35
А навіщо, чи його якась регбійна команда з англії хоче придбати?)
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0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.06.2021 в 12:52
Навіщо не знаю, догадок може бути безліч... А є інше пояснення гри Бєсєдіна в збірній як не купівля ігрового часу?
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.06.2021 в 12:39
Ну Довбик не те щоб краще Бєсєдіна... А яка альтернатива Яремчуку тоді?
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+1
0
football_soccer (Украина)
18.06.2021 в 12:31
в 2016 году Зинченко об мяч спотыкался и не знал куда бежать, поэтому естественно и очевидно, что за него попросили и дали место в сборной. Плюс ко всему таким образом его не смогли скоммуниздить к себе русские
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+1
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
18.06.2021 в 13:10
Помню всю эту историю как его в срочном порядке брали на ЕВРО и его появление на поле. Именно так и было. Не знал, что делать на поле и именно так, спотыкался об мяч. А в добавок помню как в матче в котором мы проигрывали 0:1, он выпустил никакого Тимощука. Я ничего не утверждаю, но такие действия тренера (Зинченко, Тимощук) выглядят, кажем так, очень непрофессионально.
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
18.06.2021 в 12:21
А Шевченко сейчас?
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0
0
cucumber (Киев)
18.06.2021 в 12:16
Сеньків все так описав, що нібито він був присутним при угоді. Дешевше було "заграти" Зіну за збірну москалів, без ось таких викрутасів, тим більше, що він грав у чемпіонаті москалів. Ну не буде Фоменко брати у збірну Бо зна кого, аби тільки підфартити якомусь агенту з Москви. Так що вітаю Вас, пане Сеніків з "обосрамшись". вася огурцов, який поважає Фоменка як людину.
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+2
-3
Acsakal (Kharkov)
18.06.2021 в 12:24
Зінченко не можна було "заграти" за збірну москалів, бо він вже був заграний за збірну України на ЧМ-2014.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
18.06.2021 в 12:27
А стосовно поваги до Фоменка, як до людини, то поважна людина не стала би власні примхи ставити вище за інтереси збірної, як було з кращим на той момент гравцем України Марко Девічем, якого Фоменко вперто "не бачив".
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+2
0
football_soccer (Украина)
18.06.2021 в 12:33
угу, этот Фоменко, выпускал при счете 0-1 , когда надо было забивать, Тимощука в опорку, дабы тот рекорд поставил своим бесполезным присутствием на поле. Прям таки ангел тренерского цеха
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+2
0
vwv (Харьков)
18.06.2021 в 12:12
Сформувався пул журналістів(якщо їх так можно звати), які дуже хочуть знищити атмосферу у збірній на цьому турнірі.
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