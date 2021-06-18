Карпаты организуют просмотр матча сборной Украины на одноименном стадионе

Львовские "Карпаты" анонсировали проведение трансляций матчей Евро-2020 Украина – Австрия и Дания – Россия на стадионе "Украина".

Мероприятие состоится 21 июня, начало – 18.00.

В 19.00 начнется трансляция матча Украина – Австрия, а в 22.00 – Дания – Россия ("Карпаты" подписали российскую команду как "Оккупанты" – прим.).

Вход стоит 50 гривен, в VIP-ложу – 100 гривен. Также бесплатно будут давать 0,5 л пива, кваса или воды на выбор. Количество мест под навесом ограничено.

Отмечается, что будет самый большой LED-экран в Западной Украине.

Напомним, что во Львове уже есть фан-зона, которую организовывает "Рух".