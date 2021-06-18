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Зубков вряд ли успеет восстановиться к матчу с Австрией
Травма вингера сборной Украины оказалась довольно сложной
Фото - Олександр Приходько
Как сообщает Meta-ratings, травма Александра Зубкова оказалась довольно сложной, и он вряд ли сможет помочь команде в матче третьего тура против сборной Австрии.
Отметим, что Зубков получил травму (растяжение камбаловидной мышцы ноги) в первом тайме матча с Нидерландами (2:3) и не принимал участия в поединке с Северной Македонией (2:1).
Также напомним, что в последнем туре группового раунда Украина 21 июня сыграет с Австрией. Для того, чтобы занять второе место в группе, нашей команде достаточно не проиграть австрийцам.
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