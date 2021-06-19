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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пассажир с футбольными тату ФФУ и УАФ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Оригинально

Пассажир с футбольными тату ФФУ и УАФ

Фото: УАФ

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

За неделю, прошедшую со дня старта чемпионата Европы-2020, все страны континента буквально дышат футболом.

Украина, как одна из самых футбольных держав, в этом списке не является исключением. Во всех городах нашей страны болельщики с огромным интересом участвуют в разнообразных акциях, проводимых не только в дни матчей команды Андрея Шевченко, но и в остальные. А еще с гордостью облачаются в футболки сборной Украины, раскрашивают лица в цвета национального флага и даже наносят на тело татуировки. Причем, для этой цели выбираются разные места и комбинации, порою самые неожиданные.

Вчера в одесском трамвае 27-го маршрута внимание пассажиров привлек молодой человек в шортах, у которого на задней поверхности обеих голеней красовались тату прежней и нынешней эмблемы главной футбольной организации страны - ФФУ и УАФ соответственно. Во время поездки другие пассажиры с интересом рассматривали нательные художества парня. Одни гадали, что же это за изображения, другие удивлялись решительности их владельца, а третьи с присущим одесситам юмором размышляли о том, на какую же часть тела будет нанесена эмблема в случае ее очередного обновления?

Пассажир с футбольными тату ФФУ и УАФ - изображение 1
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В статье: Украина
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
19.06.2021 в 15:10
Это ноги павелки?
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0
0
хфутбольная хфизика (Бухарест)
19.06.2021 в 14:22
все деньги на тату что ли спустил: )) теперь с пенсионерами на трамвае в л о **ских тапках ездит_))))
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хфутбольная хфизика (Бухарест)
19.06.2021 в 14:21
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