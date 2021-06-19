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Пассажир с футбольными тату ФФУ и УАФ
Оригинально
Фото: УАФ
За неделю, прошедшую со дня старта чемпионата Европы-2020, все страны континента буквально дышат футболом.
Украина, как одна из самых футбольных держав, в этом списке не является исключением. Во всех городах нашей страны болельщики с огромным интересом участвуют в разнообразных акциях, проводимых не только в дни матчей команды Андрея Шевченко, но и в остальные. А еще с гордостью облачаются в футболки сборной Украины, раскрашивают лица в цвета национального флага и даже наносят на тело татуировки. Причем, для этой цели выбираются разные места и комбинации, порою самые неожиданные.
Вчера в одесском трамвае 27-го маршрута внимание пассажиров привлек молодой человек в шортах, у которого на задней поверхности обеих голеней красовались тату прежней и нынешней эмблемы главной футбольной организации страны - ФФУ и УАФ соответственно. Во время поездки другие пассажиры с интересом рассматривали нательные художества парня. Одни гадали, что же это за изображения, другие удивлялись решительности их владельца, а третьи с присущим одесситам юмором размышляли о том, на какую же часть тела будет нанесена эмблема в случае ее очередного обновления?
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