Пассажир с футбольными тату ФФУ и УАФ

За неделю, прошедшую со дня старта чемпионата Европы-2020, все страны континента буквально дышат футболом.

Украина, как одна из самых футбольных держав, в этом списке не является исключением. Во всех городах нашей страны болельщики с огромным интересом участвуют в разнообразных акциях, проводимых не только в дни матчей команды Андрея Шевченко, но и в остальные. А еще с гордостью облачаются в футболки сборной Украины, раскрашивают лица в цвета национального флага и даже наносят на тело татуировки. Причем, для этой цели выбираются разные места и комбинации, порою самые неожиданные.

Вчера в одесском трамвае 27-го маршрута внимание пассажиров привлек молодой человек в шортах, у которого на задней поверхности обеих голеней красовались тату прежней и нынешней эмблемы главной футбольной организации страны - ФФУ и УАФ соответственно. Во время поездки другие пассажиры с интересом рассматривали нательные художества парня. Одни гадали, что же это за изображения, другие удивлялись решительности их владельца, а третьи с присущим одесситам юмором размышляли о том, на какую же часть тела будет нанесена эмблема в случае ее очередного обновления?