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Шевченко: Малиновский слева - один из вариантов, который мы можем использовать
Также тренер рассказал о кадровой ситуации в сборной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился последними новостями из лагеря "сине-желтых":
"Вчера мы провели хорошую тренировку. Все нормально, травм нет. Все ребята находятся в хорошем настроении. Вчера не было тренировки. Утром все игроки пришли в зал и позанимались. Потом был отдых. У них было восстановление с пяти часов. Сауна, бассейн, массажи. Также, мы провели теоретическое занятие. Полноценный день, просто не было тренировки. Все идет по плану, но мы прекрасно понимаем, что такой насыщенный турнир, столько игр.
У Зубкова та же ситуация, что и была. Он восстанавливается. Мы не можем форсировать темп его восстановления. С ним работают хорошие физиотерапевты. В этой игре мы на него не рассчитываем. У Попова есть небольшая проблема. Я думаю, завтра он будет в общей группе.
Малиновский слева – один из вариантов, который мы можем использовать. Мы знаем, что будет очень напряженная и тяжелая игра. Ни одна, ни другая команда не будет играть на ничью. Мы ждем наших болельщиков в Бухаресте. Спасибо за такую прекрасную поддержку. Надеемся, что вы в понедельник приедете еще раз и поддержите команду", - сказал Шевченко.
Финальный матч группового этапа Евро-2020 сборная Украины проведет в понедельник, 21 июня, против Австрии. Стартовый свисток на "Арене Националь" в Бухаресте запланирован на 19:00 по киевскому времени.
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