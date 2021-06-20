Шевченко: Малиновский слева - один из вариантов, который мы можем использовать

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился последними новостями из лагеря "сине-желтых":

"Вчера мы провели хорошую тренировку. Все нормально, травм нет. Все ребята находятся в хорошем настроении. Вчера не было тренировки. Утром все игроки пришли в зал и позанимались. Потом был отдых. У них было восстановление с пяти часов. Сауна, бассейн, массажи. Также, мы провели теоретическое занятие. Полноценный день, просто не было тренировки. Все идет по плану, но мы прекрасно понимаем, что такой насыщенный турнир, столько игр.

У Зубкова та же ситуация, что и была. Он восстанавливается. Мы не можем форсировать темп его восстановления. С ним работают хорошие физиотерапевты. В этой игре мы на него не рассчитываем. У Попова есть небольшая проблема. Я думаю, завтра он будет в общей группе.

Малиновский слева – один из вариантов, который мы можем использовать. Мы знаем, что будет очень напряженная и тяжелая игра. Ни одна, ни другая команда не будет играть на ничью. Мы ждем наших болельщиков в Бухаресте. Спасибо за такую прекрасную поддержку. Надеемся, что вы в понедельник приедете еще раз и поддержите команду", - сказал Шевченко.