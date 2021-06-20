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Ярмоленко вошел в символическую сборную Евро-2020 после двух туров по версии WhoScored
Признание от аналитиков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную Евро-2020 по версии WhoScored. Туда вошли 11 лучших по среднему баллу игроков после первых двух раундов группового этапа турнира.
Средняя оценка Ярмоленко 7,7. Напомним, что на его счету гол в матче против Нидерландов, и гол+ассист во встрече с Северной Македонией.
Лучшим игроком по версии аналитического сайта стал португалец Криштиану Роналду с баллом 8,3. Сразу за ним расположился нападающий сборной Чехии Патрик Шик (8,1). Отметим, что оба сейчас возглавляют таблицу бомбардиров Евро-2020 - игроки забили по три гола.
Лучшая одиннадцатка выглядит так: Градецкий (Финляндия) - Цоуфал (Чехия), Шкриньяр (Словакия), О'Шонесси (Финляндия), Спинаццола (Италия) - Ярмоленко (Украина), Локателли (Италия), де Йонг (Нидерланды), Бэйл (Уэльс) - Роналду (Португалия), Шик (Чехия).
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