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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ярмоленко вошел в символическую сборную Евро-2020 после двух туров по версии WhoScored

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Признание от аналитиков

Ярмоленко вошел в символическую сборную Евро-2020 после двух туров по версии WhoScored

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную Евро-2020 по версии WhoScored. Туда вошли 11 лучших по среднему баллу игроков после первых двух раундов группового этапа турнира.

Средняя оценка Ярмоленко 7,7. Напомним, что на его счету гол в матче против Нидерландов, и гол+ассист во встрече с Северной Македонией.

Лучшим игроком по версии аналитического сайта стал португалец Криштиану Роналду с баллом 8,3. Сразу за ним расположился нападающий сборной Чехии Патрик Шик (8,1). Отметим, что оба сейчас возглавляют таблицу бомбардиров Евро-2020 - игроки забили по три гола.

Лучшая одиннадцатка выглядит так: Градецкий (Финляндия) - Цоуфал (Чехия), Шкриньяр (Словакия), О'Шонесси (Финляндия), Спинаццола (Италия) - Ярмоленко (Украина), Локателли (Италия), де Йонг (Нидерланды), Бэйл (Уэльс) - Роналду (Португалия), Шик (Чехия).

Ярмоленко вошел в символическую сборную Евро-2020 после двух туров по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Андрей Ярмоленко Евро-2020
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.06.2021 в 13:07
А ведь еще какой-то месяц назад многие наши "специалисты" футбола называли его не иначе как Бревноленко...
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+2
0
Vano1986 (Львів)
20.06.2021 в 13:10
Я вже писав, що нам би ще з 10 таких "Бревноленків"
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
20.06.2021 в 12:48
Така збірна могла б взяти ЄВРО. За умови що на заміну не буде виходити Бєсєдін.
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+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
20.06.2021 в 13:09
Если всем командам соперникам подсунуть Беседина, хотя бы на замены, то вполне вероятно..
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0
0
Vano1986 (Львів)
20.06.2021 в 13:13
Та то би і наша збірна виграла
0
0


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