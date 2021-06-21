Украина – Австрия. Цыганков заменил Малиновского в перерыве

Сборная Украины играет с Австрией в 3-м туре группового раунда Евро-2020.

Начали австрийцы активно и забили на 21-й минуте.

У украинцев в атаке мало что получалось.

Возможно, именно поэтому Андрей Шевченко в перерыве снял Руслана Малиновского и выпустил на поле Виктора Цыганкова.