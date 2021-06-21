Национальная сборная Украины
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Украина – Австрия. Цыганков заменил Малиновского в перерыве
Пока что в атаке у Украины мало что получается
GETTY IMAGES
Начали австрийцы активно и забили на 21-й минуте.
У украинцев в атаке мало что получалось.
Возможно, именно поэтому Андрей Шевченко в перерыве снял Руслана Малиновского и выпустил на поле Виктора Цыганкова.
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Комментарии (3)
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andyua (Kyiv)
21.06.2021 в 21:28
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.06.2021 в 20:51
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lir1205 (Запорожье)
21.06.2021 в 20:51
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