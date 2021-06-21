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Украина – Австрия. Цыганков заменил Малиновского в перерыве

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Пока что в атаке у Украины мало что получается

Украина – Австрия. Цыганков заменил Малиновского в перерыве

GETTY IMAGES

Новина українською

Сборная Украины играет с Австрией в 3-м туре группового раунда Евро-2020.

Начали австрийцы активно и забили на 21-й минуте.

У украинцев в атаке мало что получалось.

Возможно, именно поэтому Андрей Шевченко в перерыве снял Руслана Малиновского и выпустил на поле Виктора Цыганкова.

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В статье: Украина Австрия Руслан Малиновский Виктор Цыганков
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Комментарии (3)
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andyua (Kyiv)
21.06.2021 в 21:28
шило на мило
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.06.2021 в 20:51
Это все печально
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0
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lir1205 (Запорожье)
21.06.2021 в 20:51
Малина поломала всю малину((((
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