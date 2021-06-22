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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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С надеждой на чудо. Сборная Украины потренировалась после поражения от Австрии

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Еще никогда матчи в других группах не были столь интересными

С надеждой на чудо. Сборная Украины потренировалась после поражения от Австрии

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

На следующий день после поражения от Австрии (0:1) сборная Украины не изменила коренным образом свой рабочий график, проведя традиционный день восстановления.

Команда остается в Бухаресте, следя за развитием событий в других группах.

В первой половине дня у ребят была возможность немного отдохнуть и отойти от негативных эмоций вчерашнего матча.

Вечером украинцы провели тренировку на поле стадиона "Аркул где Триумф". Традиционно для послеигрового дня футболисты, которые вышли в стартовом составе, работали в облегчённом режиме. Остальная команды получила полноценную физическую нагрузку в течение часовой тренировки.

Вечером были восстановительные процедуры в сауне и бассейне, а также массаж. И, конечно, сборники с интересом будут пересматривать вечерние матчи на Евро.

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Источник:
УАФ

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Комментарии (44)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 00:14
Аккуратно там с ними, чтобы не устали.
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0
0
Зритель (Харьков)
23.06.2021 в 00:04
Лица на первой фотке в тему
Ответить
0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
23.06.2021 в 00:02
Буде воопше прикол, якщо Україна виграє це ЄВРО)))
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 23:59
Зато в Бухаресте потусили пару лишних деньков)) Ещё есть отбор к ЧМ, там с таким составом и тренерским креативом будет что пописать...... Пару ничьих хоть есть, дальше больше)
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
22.06.2021 в 23:54
Посмотрели матчи? Хорваты свою судьбу вершат сами, на подачки не надеются
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+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
22.06.2021 в 23:49
весело ребятам.....наверное снова песни пели всю ночь...с женами.
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
22.06.2021 в 23:45
Считаю, что наша сборная не заслужила выхода в плей-офф. Пусть тренируются, улыбаются. Но шары не хочу, после завершения групп пусть едут домой.
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 23:46
Наша сборная заслужила с 3 места выйти из группы. Победа над непростой Македонией и почти ничья с грозной Голландией, это ли не билет в 1/8-ю?
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0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
22.06.2021 в 23:47
Ну почему же шара, если таков регламент. Не спички же тянут, кому проходить, а кому нет.
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0
0
pilips111 (Чернигов)
22.06.2021 в 23:41
Додомку! Шары не будет!
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+4
-2
Spawn_ost (Острог)
22.06.2021 в 23:41
хай краще тренуються пакувати валізи! в них це чудово виходить! і йдуть додому пішки! Пішки - це друга назва команди!
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+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 23:40
На Испанию надежда.
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+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
22.06.2021 в 23:41
Да как-то изначально не слишком надежда была на Хорватию и Шотландию, хорваты свое явно недобрали. А вот Швеция с Польшей и Словакия с Испанией точно подарят нам нужны результат.
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+1
-2
avatar
Artem-south (Херсон)
22.06.2021 в 23:42
Мечтай.С Польшей и Швецией не все так однозначно
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
22.06.2021 в 23:43
Хз. Польша деревянная очень, Исаак их заколебает своим дриблингом, и Швеции ничьи вполне хватает. А испанцы уж должны наконец реализовать все свои моменты, которых в каждом матче с избытком. Не выстоит там Словакия.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 23:38
Тупые скотты..
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0
-4
Mexxxxx (Просяная)
22.06.2021 в 23:45
Точно, а мы на своих бочку катим). Вот из-за таких бездарей, как шотландцы, наша сборная и не может достичь больших результатов. Ну что им мешало поднапрячься и закатать ничейку с хорватами.
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+5
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 23:51
Ну, в самом то деле.. Мы ж уже к 1/8 готовимся.. вон потренировались уже.. )))
+2
0
Papaye (Dnipro)
23.06.2021 в 00:00
0
0
Зритель (Харьков)
23.06.2021 в 00:03
Не простимулировал Павелко шотландцев. Жлоб
0
0
Mexxxxx (Просяная)
23.06.2021 в 00:11
Тем более с какими-то несчастными хорватами играли. Ладно мы, играли с грандом мирового футбола Австрией, на ничью рассчитывать не приходилось. Подвели шотландцы. Ну ничего Павелко простимулирует Венгрию, им всего лишь 3:0 выиграть у Германии и мы в 1/8 финала. Ну совесть должна ж быть у кого-то, должны ж выложиться и совершить спортивный подвиг. А мы тем временем будем оттачивать искрометный юмор, пригодится для интервью там всяких)
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
22.06.2021 в 23:36
Модрич пусть проходит, а вот Энрике домой, вместе с Польшей.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 23:30
Хорватия вышла вперёд! Навряд они упустят шанс.....
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0
-1
kaput1980 (Херсон)
22.06.2021 в 23:27
Лучше дома без надежды с такой игрой
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+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 23:22
Модрич СКОТИНА! Шотландия вперёд!
Ответить
+3
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 23:27
Витёк, хватит мне минусовать, шлемазл ты эдакий.
Ответить
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
22.06.2021 в 23:35
Вечно вам Модрич не такой
Ответить
+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
22.06.2021 в 23:20
Ну почему чудо? Две крепких команды Шотландия и Хорватия сейчас бьются за выход и пока ничья. Если так останется они обе домой, а мы в 1/8 финала, прям как настоящие.
Ответить
0
-2
KozakUA (Рівне)
22.06.2021 в 23:19
А нафіг воно треба з такою грою, це чудо... Дивитись як 90хв мучаться фізично не готові футболісти. Нехай краще в плей-офф грають команди-бійці, і нам цікаво буде дивитись футбол.
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 23:19
Беседина наигрывают))))
Ответить
+2
-2
Юра с Амура (Дніпро)
22.06.2021 в 23:18
Хорошо было бы потренироваться перед...
Ответить
0
-1
storm_ua (Николаев)
22.06.2021 в 23:13
Надеюсь правда восторжествует и эти бревна уедут домой. Не заслужили эти лузеры евро
Ответить
+8
-3
Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2021 в 23:13
Если случится чудо и эти олени пройдут дальше,то они должны сыграть лучший матч в своей жизни!!!!
Ответить
+1
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.06.2021 в 22:58
Пацанам знову весело. Ну-ну...
Ответить
+3
-3
Джин Тоник (R)
22.06.2021 в 22:58
Больше не хочется их видить вообще.Лучше набрать военных,шахтеров,охранников,водителей и пусть играют.Этим уже ничего не поможет.
Ответить
+3
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
23.06.2021 в 00:00
Если по матчу с Австрией, то менеджеры среднего звена, мерчендайзеры, крупье и риелторы однозначно сыграли бы лучше
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
22.06.2021 в 22:57
В цих уродів хіхоньки навіть сьогодні... Ну що тут скажеш..... З цікавістю будуть сьогодні ігри переглядати? А свою, чмошники, подивитися з боку не хочуть???? Хоча. Про що це я?... Щоб з цього змінилося...
Ответить
+5
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 22:55
1-1 полёт нормальный
Ответить
+1
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
22.06.2021 в 22:57
В ближайшие 45 минут вся водка в Украине будет выпита.))
Ответить
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
22.06.2021 в 22:59
Пардон, горілка.)
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 23:14
Яка кремлівська бля@ь мінуснула?
Ответить
+1
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
22.06.2021 в 23:29
Знаю точно. Это желтопузый аплодисмент и таврия.
+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.06.2021 в 22:53
Шотландці не здаються. Микола, давай гранату.
Ответить
0
-1
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Artem-south (Херсон)
22.06.2021 в 22:50
а перед матчем -забыла??
Ответить
0
-1


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