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С надеждой на чудо. Сборная Украины потренировалась после поражения от Австрии
Еще никогда матчи в других группах не были столь интересными
Фото Павла Кубанова - УАФ
На следующий день после поражения от Австрии (0:1)
Команда остается в Бухаресте, следя за развитием событий в других группах.
В первой половине дня у ребят была возможность немного отдохнуть и отойти от негативных эмоций вчерашнего матча.
Вечером украинцы провели тренировку на поле стадиона "Аркул где Триумф". Традиционно для послеигрового дня футболисты, которые вышли в стартовом составе, работали в облегчённом режиме. Остальная команды получила полноценную физическую нагрузку в течение часовой тренировки.
Вечером были восстановительные процедуры в сауне и бассейне, а также массаж. И, конечно, сборники с интересом будут пересматривать вечерние матчи на Евро.
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