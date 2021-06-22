С надеждой на чудо. Сборная Украины потренировалась после поражения от Австрии

На следующий день после поражения от Австрии (0:1) сборная Украины не изменила коренным образом свой рабочий график, проведя традиционный день восстановления.

Команда остается в Бухаресте, следя за развитием событий в других группах.

В первой половине дня у ребят была возможность немного отдохнуть и отойти от негативных эмоций вчерашнего матча.

Вечером украинцы провели тренировку на поле стадиона "Аркул где Триумф". Традиционно для послеигрового дня футболисты, которые вышли в стартовом составе, работали в облегчённом режиме. Остальная команды получила полноценную физическую нагрузку в течение часовой тренировки.

Вечером были восстановительные процедуры в сауне и бассейне, а также массаж. И, конечно, сборники с интересом будут пересматривать вечерние матчи на Евро.