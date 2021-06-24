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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Степаненко: Сильные люди создают свою удачу

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сборная Украины все-таки вышла в 1/8 финала Евро-2020

Степаненко: Сильные люди создают свою удачу

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Опорный хавбек сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выход украинской национальной команды в 1/8 Евро-2020.

"Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро.

"Сильные люди создают свою удачу" — цитата из книги "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса.

Спасибо каждому за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах", — написал Степаненко.

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник, 29 июня, в Глазго сыграет с Швецией.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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Antolog (Одесса)
24.06.2021 в 21:11
Вместо того, чтобы всю жизнь искать себя, научитесь создавать себя! Ну, или как звучит все в китайской философии: научитесь притворяться...)
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aleksandrdre (Краматорск)
24.06.2021 в 20:56
Мы в вас верим но ждем от вас хорошей игры и это будет лучшим доказательством того что вы что то можите и не просто туристы на этом евро
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Laborer (Dnipro)
24.06.2021 в 20:34
Он это серьезно?
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Дрюон (Одесса)
24.06.2021 в 20:54
Не, это они шутить изволили)
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kalan-86 (Анкара)
24.06.2021 в 20:04
Очень хорошая книга. Надеюсь сборная Украины, по аналогии с главным героем романа, так же поднимется из «трущоб» (футбольных) и раскроется в матче со шведами. Удачи!
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Барселиниус (землянин)
24.06.2021 в 21:04
Скоро выйдет фильм "Шантарам", посмотрю на досуге.
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