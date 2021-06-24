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Степаненко: Сильные люди создают свою удачу
Сборная Украины все-таки вышла в 1/8 финала Евро-2020
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Опорный хавбек
"Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро.
"Сильные люди создают свою удачу" — цитата из книги "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса.
Спасибо каждому за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах", — написал Степаненко.
Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник, 29 июня, в Глазго сыграет с Швецией.
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