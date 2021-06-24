  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Семин: Шевченко нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Семин: Шевченко нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

ЮрПалыч верит в сборную Украины

Семин: Шевченко нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Юрий Семин высказался о выступлении сборной Украины на Евро-2020.

"Сборная Украины хорошо играла в групповом этапе чемпионата Европы, они здорово себя показали. У них был отличный матч с Голландией, который, к сожалению, не удалось выиграть. Но Андрей Шевченко как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное, настроил их. Вот они и вышли дальше.

Украина-Швеция — хорошая пара, обе команды очень перспективные. У Украины неплохие шансы пройти дальше. Так что будет очень интересно посмотреть на эту игру.

Как далеко пройдет сборная Украины? Думаю, это вопрос к Андрею Шевченко. И то он вам тоже точно не скажет. Но, повторюсь, играют они хорошо, так что будем надеяться, что все у них получится", — сказал Семин.

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник, 29 июня, в Глазго сыграет с Швецией.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Юрий Семин Украина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport24

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kapkan (Луганск)
25.06.2021 в 00:36
Палыч крос. Я думаю, это слова вырванные из контекста. Он очень порядочный и, вряд ли бы он подстрекал!
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
25.06.2021 в 00:35
"Є-є-є... Бє-є-є..." - це не українська, це - есперанто.
Ответить
0
0
MAXIMKA7 (львов)
25.06.2021 в 00:26
Сарказмом якимось пахне(
Ответить
+2
-1
kalan-86 (Анкара)
25.06.2021 в 00:38
100%. Я этот комментарий именно так и понимаю-сарказм с лёгкими нотками язвительности. Только вот зачем это Палычу, непонятно.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2021 в 23:32
юра-петушок отжигает! шева и на русском с трудом изъясняется...
Ответить
+2
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.06.2021 в 00:06
Это ты о своём папке?
Ответить
0
0
Leolion (Alicante)
24.06.2021 в 23:28
Палыч уникальная фигура, его выгоняют из Локомотива и через пару сезонов зовут, он выигрывает чемпионство и его опять выгоняют) до сих пор не понимаю, почему его не поставили тренером сборной РФ, хоть не мучались бы и игру показали, но нет, уверенно позориться с физруком - самое то! А вообще Палыч этакий Луческу, только с более ярко выраженным принципом чести)
Ответить
+5
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
25.06.2021 в 00:17
...это точно...)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...