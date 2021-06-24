Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Семин: Шевченко нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное
ЮрПалыч верит в сборную Украины
Фото Павла Кубанова - УАФ
Бывший тренер "Динамо" Юрий Семин высказался о выступлении
"Сборная Украины хорошо играла в групповом этапе чемпионата Европы, они здорово себя показали. У них был отличный матч с Голландией, который, к сожалению, не удалось выиграть. Но Андрей Шевченко как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное, настроил их. Вот они и вышли дальше.
Украина-Швеция — хорошая пара, обе команды очень перспективные. У Украины неплохие шансы пройти дальше. Так что будет очень интересно посмотреть на эту игру.
Как далеко пройдет сборная Украины? Думаю, это вопрос к Андрею Шевченко. И то он вам тоже точно не скажет. Но, повторюсь, играют они хорошо, так что будем надеяться, что все у них получится", — сказал Семин.
Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник, 29 июня, в Глазго сыграет с Швецией.
Популярное сейчас
- Колосков: Украина сейчас не сильнее России. Все эти международные рейтинги ничего не значат
- Чеферин объяснил отмену правила выездного гола в еврокубках
- УЕФА отменил правило выездного гола
- Украина еще может оказаться в плей-офф Евро-2020. Оцениваем шансы и расклады
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании