Шевченко: Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о матче против Швеции (2:1) на Евро-2012.

"Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился.

Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте. Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы", – сказал Шевченко.