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Шевченко: Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нынешний наставник сборной тогда отметился дублем

Шевченко: Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве

Фото: AFP/Getty Images

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о матче против Швеции (2:1) на Евро-2012.

"Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился.

Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте. Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы", – сказал Шевченко.

Напомним, что благодарю дублю Шевченко сборная Украины смогла одержать минимальную победу над Швецией (2:1).

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В статье: Андрей Шевченко Украина Евро-2012
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.06.2021 в 11:19
Это ты типо намекаешь что этот матч со Шведами будет последний на посту главного физрука?
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