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Шевченко: Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве
Нынешний наставник сборной тогда отметился дублем
Фото: AFP/Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о матче против Швеции (2:1) на Евро-2012.
"Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился.
Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте. Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы", – сказал Шевченко.
Напомним, что благодарю дублю Шевченко сборная Украины смогла одержать минимальную победу над Швецией (2:1).
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