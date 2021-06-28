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Шевченко: В Зинченко мне нравится его желание и постоянный оптимизм
Наставник сборной Украины охарактеризовал одного из лидеров команды
Главный тренер
"Зинченко - молодой парень, у которого вся карьера впереди. Он делает большие шаги.
В футболе ты постоянно должен доказывать свою принадлежность. В футболе не бывает отпусков, проходных матчей или проходных сезонов. Если ты понизил свой уровень, то из ведущего игрока превращаешься в посредственного. Если ты хочешь быть ведущим игроком и хочешь добиваться успеха, то должен каждый день себя заставлять.
Мне нравится в Зинченко его желание и постоянный оптимизм. Этот парень хочет всегда прогрессировать", — подытожил Шевченко.
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