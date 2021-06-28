Шевченко: В Зинченко мне нравится его желание и постоянный оптимизм

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал влияние Александра Зинченко на игру команды.

"Зинченко - молодой парень, у которого вся карьера впереди. Он делает большие шаги.

В футболе ты постоянно должен доказывать свою принадлежность. В футболе не бывает отпусков, проходных матчей или проходных сезонов. Если ты понизил свой уровень, то из ведущего игрока превращаешься в посредственного. Если ты хочешь быть ведущим игроком и хочешь добиваться успеха, то должен каждый день себя заставлять.

Мне нравится в Зинченко его желание и постоянный оптимизм. Этот парень хочет всегда прогрессировать", — подытожил Шевченко.