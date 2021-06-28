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Национальная сборная Украины

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Шевченко: В Зинченко мне нравится его желание и постоянный оптимизм

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Наставник сборной Украины охарактеризовал одного из лидеров команды

Шевченко: В Зинченко мне нравится его желание и постоянный оптимизм

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал влияние Александра Зинченко на игру команды.

"Зинченко - молодой парень, у которого вся карьера впереди. Он делает большие шаги.

В футболе ты постоянно должен доказывать свою принадлежность. В футболе не бывает отпусков, проходных матчей или проходных сезонов. Если ты понизил свой уровень, то из ведущего игрока превращаешься в посредственного. Если ты хочешь быть ведущим игроком и хочешь добиваться успеха, то должен каждый день себя заставлять.

Мне нравится в Зинченко его желание и постоянный оптимизм. Этот парень хочет всегда прогрессировать", — подытожил Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Американец 2000
28.06.2021 в 16:52
Деньги он любит ((( Что бегай на поле , что ходи - деньги одни и те же получает ((((Он ещё и бережёт себя от контактов с противником , не дай Бог травма за какую то сборную , Гвардиола сразу ему замену найдёт навсегда (((
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 16:35
"В Зинченко мне нравится его желание. Я к нему так и обращаюсь: чего желаете?" Ще в сраку його поцілуй.
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Американец 2000
28.06.2021 в 16:53
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0
0
prostors (Вольногорск)
28.06.2021 в 16:24
Вот желания работать на поле у него как раз и не наблюдается. Интервью да, руками махать на поле да, играть нет, а выкладываться на поле на 100% об это даже и речи нет. На лидера он не тянет, хоть и играет в Ман Сити. Держит свою зону и то куча ошибок.
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+2
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Американец 2000
28.06.2021 в 16:55
Не сметь царя обижать !!!
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