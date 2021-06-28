  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко: Доверие тренерского штаба сборной всегда мотивировало меня
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко: Доверие тренерского штаба сборной всегда мотивировало меня

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек рассказал о своей мотивации в сборной Украины

Зинченко: Доверие тренерского штаба сборной всегда мотивировало меня

uaf.ua

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в эфире Футбол NEWS рассказал, как ему удалось обрести уверенность в матчах за сборную Украины.

"Я всегда чувствовал поддержку со стороны тренерского штаба в сборной. Поэтому я никогда на этом не зацикливался, а просто пытался выполнять свою работу. У меня были периоды, когда я не играл, но тренерский штаб всегда проявлял поддержку и доверие, вызывав меня. Меня это мотивировало еще больше и держало в тонусе. Конечно, я благодарен за это", — сказал Зинченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...