Зинченко: Доверие тренерского штаба сборной всегда мотивировало меня

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в эфире Футбол NEWS рассказал, как ему удалось обрести уверенность в матчах за сборную Украины.

"Я всегда чувствовал поддержку со стороны тренерского штаба в сборной. Поэтому я никогда на этом не зацикливался, а просто пытался выполнять свою работу. У меня были периоды, когда я не играл, но тренерский штаб всегда проявлял поддержку и доверие, вызывав меня. Меня это мотивировало еще больше и держало в тонусе. Конечно, я благодарен за это", — сказал Зинченко.