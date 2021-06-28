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Зинченко: Доверие тренерского штаба сборной всегда мотивировало меня
Хавбек рассказал о своей мотивации в сборной Украины
uaf.ua
Хавбек
"Я всегда чувствовал поддержку со стороны тренерского штаба в сборной. Поэтому я никогда на этом не зацикливался, а просто пытался выполнять свою работу. У меня были периоды, когда я не играл, но тренерский штаб всегда проявлял поддержку и доверие, вызывав меня. Меня это мотивировало еще больше и держало в тонусе. Конечно, я благодарен за это", — сказал Зинченко.
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