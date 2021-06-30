Герой футбольного дня. Артем Беседин

Беседина. А еще история этого отдельного футболиста отражает всю турнирную линию команды: где-то везет, где-то не везет, а иногда даже помогает несчастливое стечение обстоятельств.

Кто знает, как сложилась бы ситуация, если бы Артем Беседин не получил травму. Его много критиковали после матчей группового этапа – заслуженно. Он практически не помогал команде, а его обрезка после игры пятой в центре поля явно раздражала. Вероятно, примерно то же самое было бы и в матче со Швецией. Он вышел на поле для борьбы. Борьба – это вообще его стихия. Но вряд ли Беседин рассчитывал на то, что принесет себя в жертву ради общекомандного результата.

Так рассчитать могла только судьба. После травмы Беседина соперник остался в меньшинстве, а Андрей Шевченко вынужден был выпускать на поле Виктора Цыганкова. Поэтому уже когда смертельно устал Андрей Ярмоленко, реальной опцией усиления игры в нападении оставался Артем Довбик. Именно он и забил решающий гол. Не будь травмы Беседина – не было бы и этой замены, не было бы, наверное, и этого гола.

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Ситуация должна стать уроком: иногда нужно доверять тем, кому не доверяли раньше. И тогда нужно забывать старые обиды и неудачи. Все для Украины сложилось как нельзя лучше. Артем Беседин принес себя в жертву не только физически, но и морально. Ведь только о том и речь, что эта победа – для него.

Пусть будет так. И пусть будет здоровье. А результат – это уже второстепенное.