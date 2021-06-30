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Герой футбольного дня. Артем Беседин

Национальная сборная Украины
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(8 голосов)

Не зря съездил

Герой футбольного дня. Артем Беседин

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Беседина. А еще история этого отдельного футболиста отражает всю турнирную линию команды: где-то везет, где-то не везет, а иногда даже помогает несчастливое стечение обстоятельств.

Кто знает, как сложилась бы ситуация, если бы Артем Беседин не получил травму. Его много критиковали после матчей группового этапа – заслуженно. Он практически не помогал команде, а его обрезка после игры пятой в центре поля явно раздражала. Вероятно, примерно то же самое было бы и в матче со Швецией. Он вышел на поле для борьбы. Борьба – это вообще его стихия. Но вряд ли Беседин рассчитывал на то, что принесет себя в жертву ради общекомандного результата.

Так рассчитать могла только судьба. После травмы Беседина соперник остался в меньшинстве, а Андрей Шевченко вынужден был выпускать на поле Виктора Цыганкова. Поэтому уже когда смертельно устал Андрей Ярмоленко, реальной опцией усиления игры в нападении оставался Артем Довбик. Именно он и забил решающий гол. Не будь травмы Беседина – не было бы и этой замены, не было бы, наверное, и этого гола.

Артем Довбик

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация должна стать уроком: иногда нужно доверять тем, кому не доверяли раньше. И тогда нужно забывать старые обиды и неудачи. Все для Украины сложилось как нельзя лучше. Артем Беседин принес себя в жертву не только физически, но и морально. Ведь только о том и речь, что эта победа – для него.

Пусть будет так. И пусть будет здоровье. А результат – это уже второстепенное.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 12:38
Беседа, извини что отправлял тебя домой Новой поштой, выздоравливай
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0
0
Lion Killer (Львів)
30.06.2021 в 12:09
Здоров.я Бєсу, на ЧМ ще гол стрільне в Катарі :)
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+1
0
2.dc (Николаев)
30.06.2021 в 12:00
+1, кто-кто, а Бес всегда делает то, что умеет, и как умеет - но делает, это главное. За это он и в Сборной, для этого он и выходит на поле. И ни в какую жертву он себя не приносил, и ни на какие геройства не нарывался - он просто делал свою работу. На все 100%, как всегда...
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+5
-2
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 11:49
Артем выздоравливай! Мы ждем тебя на поле в хорошей форме.
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+9
0
sergio07 (Запоріжжя)
30.06.2021 в 11:45
Якось збочено ця стаття підтримує Бесєдіна. Артему здоров'я і найшвидшого відновлення!
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+9
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
30.06.2021 в 11:53
Не пощастило автору. Тепер треба іншу жертву знаходити для поливання брудом! Артему здоров’я!
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+6
0


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