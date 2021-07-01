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58-летний Маккойст: Англия спокойно бы обыграла Украину даже со мной и Хендерсоном в центре поля
В Англии уверены в победе своей команды
58-летний экс-игрок сборной Шотландии Алли Маккойст поделился мнением о
"При нормальных обстоятельствах я бы сказал, что у Саутгейта будет играть та же команда, что и против Германии. Но забудьте о потенциальном полуфинале.
Я был на "Хэмпден Парке", видел матч Украина – Швеция. Англия спокойно бы обыграла Украину даже если бы я играл с Хендерсоном в опорной зоне. Поставил бы Алана Брэйзила (экс-форвард сборной Шотландии, которому сечас 62 года) рядом, но, вероятно, мне понадобится Хендерсон.
Украина не была лучше Швеции. Ярмоленко – их лучший игрок, но им не хватает скорости, они не могут убежать за спину", – сказал Маккойст.
Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.
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