58-летний Маккойст: Англия спокойно бы обыграла Украину даже со мной и Хендерсоном в центре поля

58-летний экс-игрок сборной Шотландии Алли Маккойст поделился мнением о сборной Украины .

"При нормальных обстоятельствах я бы сказал, что у Саутгейта будет играть та же команда, что и против Германии. Но забудьте о потенциальном полуфинале.

Я был на "Хэмпден Парке", видел матч Украина – Швеция. Англия спокойно бы обыграла Украину даже если бы я играл с Хендерсоном в опорной зоне. Поставил бы Алана Брэйзила (экс-форвард сборной Шотландии, которому сечас 62 года) рядом, но, вероятно, мне понадобится Хендерсон.

Украина не была лучше Швеции. Ярмоленко – их лучший игрок, но им не хватает скорости, они не могут убежать за спину", – сказал Маккойст.