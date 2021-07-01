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58-летний Маккойст: Англия спокойно бы обыграла Украину даже со мной и Хендерсоном в центре поля

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

В Англии уверены в победе своей команды

58-летний Маккойст: Англия спокойно бы обыграла Украину даже со мной и Хендерсоном в центре поля

Новина українською

58-летний экс-игрок сборной Шотландии Алли Маккойст поделился мнением о сборной Украины.

"При нормальных обстоятельствах я бы сказал, что у Саутгейта будет играть та же команда, что и против Германии. Но забудьте о потенциальном полуфинале.

Я был на "Хэмпден Парке", видел матч Украина – Швеция. Англия спокойно бы обыграла Украину даже если бы я играл с Хендерсоном в опорной зоне. Поставил бы Алана Брэйзила (экс-форвард сборной Шотландии, которому сечас 62 года) рядом, но, вероятно, мне понадобится Хендерсон.

Украина не была лучше Швеции. Ярмоленко – их лучший игрок, но им не хватает скорости, они не могут убежать за спину", – сказал Маккойст.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Англия Алли Маккойст
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Источник:
talkSPORT

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Комментарии (15)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.07.2021 в 22:18
Побольше таких уверенных речей! Может и сделаем нежданчик! ))))
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0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.07.2021 в 22:11
Ню-ню ...
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 22:07
Можливо обіграла з Сабо, Ващуком та Леоненком у складі.
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.07.2021 в 22:13
Не факт!
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0
0
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ymscik (Херсон)
01.07.2021 в 22:01
Он кстати вместе с Алан Брэйзилом 2 раза курс лечения от алкогольной зависимости проходили, но как видим безрезультатно!
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+2
0
MaximSK (Киев)
01.07.2021 в 21:49
К нам они относятся как будто мы аматоры, и они одной левой нас обыграют. Надо их наказать за самоуверенность в субботу, тем более игра будет в Риме, а не в Лондоне как они играли до этого.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.07.2021 в 21:47
"Убежать за спину" никоим образом не мешает Ярмоле забивать и ассистировать.
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+2
0
Камонплей
01.07.2021 в 21:40
Якщо опустити звичайну браваду, то останнє речення правдиве.
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+2
0
Ol-g (Одесса)
01.07.2021 в 21:40
Хотелось бы увидеть не Сидорчука, а Малиновского на его аталантовской позиции. Но вряд ли. Мы хотим выиграть, думаю, Шевченко предпочтёт без шашек. Время покажет.
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+1
-2
Джин Тоник (R)
01.07.2021 в 21:12
Наши что-то придумают.Если мы с Милецким и Девичем их крутили в 2012 то сейчас мы намного лучше.Немного устали,но ничего.У нас хорошие игроки Бущан,Ярмола,Зинченко,Степаненко,яремчук,Долбик.Гол забьем!
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+2
-5
Alex-696 (Немирів)
01.07.2021 в 21:35
ДоВбик. Хто такий ДоЛбик, мені не відомо.
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+2
-1
Ol-g (Одесса)
01.07.2021 в 21:41
Довбик пока что не уровень остальных перечисленных. Но вдруг прорвёт на замене.
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.07.2021 в 21:49
Долбик никак ошибки в тексте исправлять не хочет.
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+1
-1
Будєм разбіратся (Київ)
01.07.2021 в 21:51
Ну Прівєт, Мілєцкій
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0
-1
efim423 (odessa)
01.07.2021 в 21:10
если б это чудо играло за англию , то её бы дисквалифицировали ,за шотландца в сборной , походу не просыхает .
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+3
-1


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