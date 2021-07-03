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Малиновский пропускает матч с Англией из-за мышечной травмы
Приводящая мышца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не попал в заявку команды Андрея Шевченко на поединок 1/4 Евро-2020 против Англии.
Жена хавбека Роксана Малиновская в своем инстаграме сообщила, что игрок "Аталанты" пропускает эту игру из-за мышечного повреждения. Характер травмы не серьезный, речь идет о приводящей мышце.
Скорее всего, причиной травмы может быть давняя грыжа Руслана.
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Комментарии (1)
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okolegko (Київ)
03.07.2021 в 22:00
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