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Малиновский пропускает матч с Англией из-за мышечной травмы

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Приводящая мышца

Малиновский пропускает матч с Англией из-за мышечной травмы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не попал в заявку команды Андрея Шевченко на поединок 1/4 Евро-2020 против Англии.

Жена хавбека Роксана Малиновская в своем инстаграме сообщила, что игрок "Аталанты" пропускает эту игру из-за мышечного повреждения. Характер травмы не серьезный, речь идет о приводящей мышце.

Скорее всего, причиной травмы может быть давняя грыжа Руслана.

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В статье: Украина Англия Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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okolegko (Київ)
03.07.2021 в 22:00
Схоже, черговий конфлікт. Малиновський не забажав знову виступати на незвичній для нього позиції, тому шева його забанив, як і Буяльського. Дуже сумно, оскільки моральниа складова – головне, що в нас є
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