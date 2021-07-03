Малиновский пропускает матч с Англией из-за мышечной травмы

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не попал в заявку команды Андрея Шевченко на поединок 1/4 Евро-2020 против Англии.

Жена хавбека Роксана Малиновская в своем инстаграме сообщила, что игрок "Аталанты" пропускает эту игру из-за мышечного повреждения. Характер травмы не серьезный, речь идет о приводящей мышце.

Скорее всего, причиной травмы может быть давняя грыжа Руслана.