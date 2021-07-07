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Жена Малиновского ответила на вопрос о конфликте мужа с Шевченко на Евро

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Роксана рассказала о характере своего мужа Руслана

Жена Малиновского ответила на вопрос о конфликте мужа с Шевченко на Евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жена Руслана Малиновского Роксана ответила на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram - не было ли у ее мужа конфликта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

"Руслан – золото, он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым. Он не умеет кричать и ругаться. Поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена – просто решение тренера", – написала Роксана в Instagram.

Жена Малиновского ответила на вопрос о конфликте мужа с Шевченко на Евро - изображение 1

Скриншот: instagram.com/roksana_mali7

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В статье: Андрей Шевченко Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Роксана Малиновская
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
07.07.2021 в 13:04
Малиновский общается с окружающим миром через жену???
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Dzutte (Одесса)
07.07.2021 в 12:58
Та уже пора закрыть эту тему. Чел с грыжей приехал на чемп. Полностью на все 100 выложиться вряд ли мог, хоть и на уколах сидел. Тренерский штаб все это знал и выпускал не всегда. Заколебали этим "конфликтом".
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vadooo (Слатино)
07.07.2021 в 12:40
Врет.
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