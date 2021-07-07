Жена Малиновского ответила на вопрос о конфликте мужа с Шевченко на Евро

Жена Руслана Малиновского Роксана ответила на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram - не было ли у ее мужа конфликта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

"Руслан – золото, он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым. Он не умеет кричать и ругаться. Поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена – просто решение тренера", – написала Роксана в Instagram.

Скриншот: instagram.com/roksana_mali7