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Жена Малиновского ответила на вопрос о конфликте мужа с Шевченко на Евро
Роксана рассказала о характере своего мужа Руслана
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жена Руслана Малиновского Роксана ответила на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram - не было ли у ее мужа конфликта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
"Руслан – золото, он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым. Он не умеет кричать и ругаться. Поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена – просто решение тренера", – написала Роксана в Instagram.
Скриншот: instagram.com/roksana_mali7
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