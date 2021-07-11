Национальная сборная Украины
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Малиновский - лидер Украины по ключевым передачам на Евро-2020
Второй - Ярмоленко
Zbirna.com
Атакующий полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отдал 9 ключевых передач на Евро-2020 - это лучший показатель среди игроков нашей команды на этом ЧЕ.
В общем за 5 поединков на континентальном первенства украинская сборная отдала 50 ключевых передач.
ТОП игроков нашей сборной на Евро-2020 по количеству ключевых передач:
|
1.
|
Руслан Малиновский
|
9
|
2.
|
Андрей Ярмоленко
|
8
|
3.
|
Александр Зинченко
|
6
|
4.
|
Роман Яремчук
|
4
|
5.
|
Александр Караваев
|
2
|
Сергей Сидорчук
|
2
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Источник:Zbirna.com
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