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Малиновский - лидер Украины по ключевым передачам на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Второй - Ярмоленко

Малиновский - лидер Украины по ключевым передачам на Евро-2020

Zbirna.com

Новина українською

Атакующий полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отдал 9 ключевых передач на Евро-2020 - это лучший показатель среди игроков нашей команды на этом ЧЕ.

В общем за 5 поединков на континентальном первенства украинская сборная отдала 50 ключевых передач.

ТОП игроков нашей сборной на Евро-2020 по количеству ключевых передач:

1.

Руслан Малиновский

9

2.

Андрей Ярмоленко

8

3.

Александр Зинченко

6

4.

Роман Яремчук

4

5.

Александр Караваев

2

Сергей Сидорчук

2
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В статье: Украина Руслан Малиновский
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Источник:
Zbirna.com

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