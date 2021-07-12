Национальная сборная Украины
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Сборная Украины на Евро-2020 пропустила больше всех голов
Украина пропустила 10 голов в пяти матчах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За 5 матчей команда Шевченко пропустили 10 голов, при этом не сыграв ни одного поединка "на ноль".
9 мячей пропустила Швейцария, по 8 пропущенных голов у Турции, Северной Македонии и Хорватии.
Меньше всех пропустила сборная Англии – 2 мяча в семи поединках.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (3)
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Дядько Петро (Волинь)
12.07.2021 в 20:02
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dmitroj88
12.07.2021 в 19:50
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IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 20:08
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