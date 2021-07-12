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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины на Евро-2020 пропустила больше всех голов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украина пропустила 10 голов в пяти матчах

Сборная Украины на Евро-2020 пропустила больше всех голов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины стала худшей командой Евро-2020 по количеству пропущенных мячей.

За 5 матчей команда Шевченко пропустили 10 голов, при этом не сыграв ни одного поединка "на ноль".

9 мячей пропустила Швейцария, по 8 пропущенных голов у Турции, Северной Македонии и Хорватии.

Меньше всех пропустила сборная Англии – 2 мяча в семи поединках.

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В статье: Украина
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Комментарии (3)
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Дядько Петро (Волинь)
12.07.2021 в 20:02
так зіграли більше ка цапів, турків. македонців. якщо брати пропущені в середньому за матч то ненайгірші.
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0
0
dmitroj88
12.07.2021 в 19:50
Миколенко, СПАСИБО!
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-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
12.07.2021 в 20:08
Скажи спасибо Матвиенко ,чучело ты даунецкое
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