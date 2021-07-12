Сборная Украины на Евро-2020 пропустила больше всех голов

Сборная Украины стала худшей командой Евро-2020 по количеству пропущенных мячей.

За 5 матчей команда Шевченко пропустили 10 голов, при этом не сыграв ни одного поединка "на ноль".

9 мячей пропустила Швейцария, по 8 пропущенных голов у Турции, Северной Македонии и Хорватии.

Меньше всех пропустила сборная Англии – 2 мяча в семи поединках.