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Ракицкий: На Евро Украина оказалась сильнее России. Так это еще я не играю
Защитник оценил выступление двух команд на Евро-2020
REUTERS
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий по итогам
– Ещё одна деталь этого Евро – жёсткая критика игроков сборной Украины за то, что они говорят на русском после матчей. Что ты об этом думаешь?
– А что в этом такого? Не могу понять.
– Это абсолютно нормально. Но в соцсетях журналисты и писатели поднимали волну негатива.
– Дело футболистов выходить, играть и радовать страну. Кто-то сказал, что через девять месяцев на Украине будет всплеск рождаемости. К этому надо стремиться и радоваться за ребят. Не имеет значения на каком языке говоришь.
– А что скажешь о сравнениях России и Украины? Когда россияне вылетели из группы, а украинцы вышли в четвертьфинал, Россию начали критиковать ещё сильнее.
– Ваша пресса критикует всех: и сборную, и клубы. Никогда не видел, чтобы кто-то сказал хорошее. Даже на чемпионате мира искали подвох. Пусть лучше молчат. Диванные эксперты, блогеры – страшные люди. Я их не понимаю. Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это ещё я не играю за сборную!
– Украина глобально молодая команда. У неё мощное будущее?
– Да. Ты же сам сказал, что много молодых. Дай им год-другой, они будут ещё лучше.
– Ты с пацанами на связи?
– Больше в переписках – с Коноплянкой, Пятовым. Зинченко поздравил с хорошим результатом.
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