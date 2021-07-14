Ракицкий: На Евро Украина оказалась сильнее России. Так это еще я не играю

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий по итогам Евро-2020 сравнил сборные России и Украины.

– Ещё одна деталь этого Евро – жёсткая критика игроков сборной Украины за то, что они говорят на русском после матчей. Что ты об этом думаешь?

– А что в этом такого? Не могу понять.

– Это абсолютно нормально. Но в соцсетях журналисты и писатели поднимали волну негатива.

– Дело футболистов выходить, играть и радовать страну. Кто-то сказал, что через девять месяцев на Украине будет всплеск рождаемости. К этому надо стремиться и радоваться за ребят. Не имеет значения на каком языке говоришь.

– А что скажешь о сравнениях России и Украины? Когда россияне вылетели из группы, а украинцы вышли в четвертьфинал, Россию начали критиковать ещё сильнее.

– Ваша пресса критикует всех: и сборную, и клубы. Никогда не видел, чтобы кто-то сказал хорошее. Даже на чемпионате мира искали подвох. Пусть лучше молчат. Диванные эксперты, блогеры – страшные люди. Я их не понимаю. Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это ещё я не играю за сборную!

– Украина глобально молодая команда. У неё мощное будущее?

– Да. Ты же сам сказал, что много молодых. Дай им год-другой, они будут ещё лучше.

– Ты с пацанами на связи?

– Больше в переписках – с Коноплянкой, Пятовым. Зинченко поздравил с хорошим результатом.