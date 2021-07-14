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Мяч Ярмоленко Нидерландам претендует на звание лучшего гола Евро-2020
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Faisal HQ / Автор неизвестен
УЕФА составил список из 10 голов
В этом списке есть и точный удар атакующего полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов в матче первого тура группового раунда соревнования.
Просмотреть все голы-претенденты, как и проголосовать за своих кандидатов (нужно поставить лайк), можно по ссылке.
Напомним, что в пяти матчах Евро-2020 Ярмоленко забил два гола и отдал два ассиста.
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