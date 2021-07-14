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Мяч Ярмоленко Нидерландам претендует на звание лучшего гола Евро-2020

Национальная сборная Украины
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Мяч Ярмоленко Нидерландам претендует на звание лучшего гола Евро-2020

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

УЕФА составил список из 10 голов Евро-2020, которые претендуют на звание лучшего гола турнира.

В этом списке есть и точный удар атакующего полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов в матче первого тура группового раунда соревнования.

Просмотреть все голы-претенденты, как и проголосовать за своих кандидатов (нужно поставить лайк), можно по ссылке.

Напомним, что в пяти матчах Евро-2020 Ярмоленко забил два гола и отдал два ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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