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Скрипник: Хочется, чтобы в топовых матчах сборная Украины играла с позиции силы, а не только показывала реакцию
Наставник Зари подвел итог Евро-2020
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник высказал свое мнение о Евро-2020 и выступлении
"Чемпионат Европы понравился. Интересные участники и игры. Ничего удивительного не было. "Велосипед" никто не придумал. Все играли по своим возможностям.
Относительно выступлений сборной Украины все понимали, что нужно выйти из группы. Задача была выполнена.
Всё равно будет наверняка анализ и все понимают, что есть топовые игры, на которые нужно равняться и держать марку. А для этого в комплексе нужен и хороший чемпионат, и структура детско-юношеского футбола. Учитывая опыт этого чемпионата, можно будет делать какие-то шаги вперёд. Хочется, чтобы в топовых матчах мы играли с позиции силы, а не только показывали реакцию. Это моё личное мнение", - сказал Скрипник.
Напомним, что команда Шевченко на Евро-2020 добралась до 1/4 финала, в котором уступила Англии 0:4.
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