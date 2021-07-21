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Скрипник: Хочется, чтобы в топовых матчах сборная Украины играла с позиции силы, а не только показывала реакцию

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Наставник Зари подвел итог Евро-2020

Скрипник: Хочется, чтобы в топовых матчах сборная Украины играла с позиции силы, а не только показывала реакцию

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник высказал свое мнение о Евро-2020 и выступлении сборной Украины на турнире.

"Чемпионат Европы понравился. Интересные участники и игры. Ничего удивительного не было. "Велосипед" никто не придумал. Все играли по своим возможностям.

Относительно выступлений сборной Украины все понимали, что нужно выйти из группы. Задача была выполнена.

Всё равно будет наверняка анализ и все понимают, что есть топовые игры, на которые нужно равняться и держать марку. А для этого в комплексе нужен и хороший чемпионат, и структура детско-юношеского футбола. Учитывая опыт этого чемпионата, можно будет делать какие-то шаги вперёд. Хочется, чтобы в топовых матчах мы играли с позиции силы, а не только показывали реакцию. Это моё личное мнение", - сказал Скрипник.

Напомним, что команда Шевченко на Евро-2020 добралась до 1/4 финала, в котором уступила Англии 0:4.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Виктор Скрипник
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (4)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
21.07.2021 в 22:46
Еще один кандидат в тренеры сб.Украины?
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kotіgorok (Чернiгiв)
21.07.2021 в 22:33
Так для цього тра вигнати зi збiрної усе, що заплямувало себе вiдносинами з гiвнамо!
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Весела Дача (Кривий Ріг)
21.07.2021 в 22:24
Хочется, чтобы в топовых матчах Зоря играла с позиции силы, а не только показывала реакцию.
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Acsakal (Kharkov)
21.07.2021 в 22:33
Саме про це і говорить Скрипник. А заголовок просто перебрехав його слова.
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