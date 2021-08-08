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Пятов – о призовых за выступление на Евро: Получали и больше

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

За выход на континентальное первенство заработали больше

Пятов – о призовых за выступление на Евро: Получали и больше

Новина українською

Бывший голкипер Национальной сборной Украины Андрей Пятов рассказал о призовых для "сине-желтых" за выступление на Евро-2020:

"- То, что прописано у всех команд. Мы общались с Андреем Васильевичем Павелко. Есть определенный критерий в сборной. Он ничем не отличаются от Италии или других сборных.

Могу сказать, что, учитывая результат, которого мы добились, это не такие большие деньги. Нет, это, конечно, большие деньги, но был период, когда мы могли получить и получали больше.

- За выход на Евро-2020 вы получили больше, чем на самом турнире?

- Можно сказать, да. Все зависит от ситуации в стране и спонсоров. Сейчас никто не хочет с деньгами расставаться. Да, мы заработали, но скажу, что раньше это было бы намного больше. Но мы не можем жаловаться, учитывая ситуацию в стране. Кроме того, многие ребята собрались отдавать деньги на благотворительность", - сказал Пятов.

Напомним, что за выход на Евро-2020, как сообщал голова УАФ Андрей Павелко, сборная Украины получила 4 миллиона долларов призовых.

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В статье: Андрей Пятов Украина Евро-2020
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (4)
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Footballers (Умань)
08.08.2021 в 16:59
Ми пахалі...нам мало далі ,а ми так усталі.
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Caballero (Fale town Fale state)
08.08.2021 в 16:50
"Многие ребята собрались отдавать деньги на благотворительность", а Пятов, як бачимо, не збирається.
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Медведь с балалайкой (Харьков)
08.08.2021 в 15:43
Посидел на банке - "заработал" ... =) Пятка начал считать бабки - скоро бутсы на гвоздь ...
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.08.2021 в 15:26
Это случайная халява а не выступление.
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