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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Источник: Александр Петраков рассматривается УАФ как второй претендент на главного тренера сборной

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Победитель Чемпионата Мира может возглавить основную сборную

Источник: Александр Петраков рассматривается УАФ как второй претендент на главного тренера сборной

Фото: dynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Meta-ratings сообщает, что хоть сейчас УАФ и не рассматривает никого кроме Реброва на пост главного тренера сборной, но в случае нерешаемых проблем с разрывом контракта, может быть приглашен Александр Петраков.

Ранее сегодня стало известно, что "Аль-Айн" решил повременить с расторжением соглашения, не смотря на устную договоренность с Ребровым.

В среду у Сергея должна состояться встреча с руководством арабского клуба, во время которой решится будет расторгнуто контракт или нет.

Напомним, что Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный Чемпионат Мира со сборной Украины. Многие из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

После триумфального Чемпионата Мира Александр ушел тренировать национальную сборную U-17.

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины Александр Петраков УАФ
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
09.08.2021 в 23:42
Петракова в молодёжку вместо пустышки Ротаня а в основную сборную ищите сами есть Григорчук-Мирон-Леон- и т-д
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0
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Stuntriding (Киев)
09.08.2021 в 23:33
Ну хоть не Михайличенко.Но Петраков, после детей, взрослая сборная?!Мда. Можно считать, что отбор пролетим со свистом.
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+1
0
dalexx (Украина)
09.08.2021 в 23:24
Ну хоть так. Главное не Михайличенко)
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0
-1
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simargl (Чернигов)
09.08.2021 в 23:17
Это типа проваленный отбор повесят на Петракова, а Ребров через год придет чистенький...
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