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Источник: Александр Петраков рассматривается УАФ как второй претендент на главного тренера сборной
Победитель Чемпионата Мира может возглавить основную сборную
Фото: dynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен
Meta-ratings сообщает, что хоть сейчас УАФ и не рассматривает никого кроме Реброва на пост главного тренера сборной, но в случае нерешаемых проблем с разрывом контракта, может быть приглашен Александр Петраков.
Ранее сегодня стало известно, что "Аль-Айн" решил повременить с расторжением соглашения, не смотря на устную договоренность с Ребровым.
В среду у Сергея должна состояться встреча с руководством арабского клуба, во время которой решится будет расторгнуто контракт или нет.
Напомним, что Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный Чемпионат Мира со сборной Украины. Многие из того состава сейчас выступают за основную команду страны.
После триумфального Чемпионата Мира Александр ушел тренировать национальную сборную U-17.
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