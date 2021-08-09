Источник: Александр Петраков рассматривается УАФ как второй претендент на главного тренера сборной

Meta-ratings сообщает, что хоть сейчас УАФ и не рассматривает никого кроме Реброва на пост главного тренера сборной, но в случае нерешаемых проблем с разрывом контракта, может быть приглашен Александр Петраков.

Ранее сегодня стало известно, что "Аль-Айн" решил повременить с расторжением соглашения, не смотря на устную договоренность с Ребровым.

В среду у Сергея должна состояться встреча с руководством арабского клуба, во время которой решится будет расторгнуто контракт или нет.

Напомним, что Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный Чемпионат Мира со сборной Украины. Многие из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

После триумфального Чемпионата Мира Александр ушел тренировать национальную сборную U-17.