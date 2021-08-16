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Национальная сборная Украины

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Без Пятова, Коноплянки и Коваленко. УАФ огласила список игроков на сентябрьские матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

В списке вызванных - 24 игрока. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список

Без Пятова, Коноплянки и Коваленко. УАФ огласила список игроков на сентябрьские матчи сборной Украины

Новина українською

Комитет национальных сборных УАФ обнародовал расширенный список игроков, которые будут вызваны для подготовки и участия в сентябрьских матчах национальной сборной Украины в отборе ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве), а также товарищеском - против Чехии (8 сентября в Пльзене).

В списке вызванных - 24 игрока. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список.

Расширенный список игроков национальной команды Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список: Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия) Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).

Сбор национальной команды начнется 29 августа в Киеве.

"В соответствии с регламентными требованиями ФИФА, вызовы в клубы игрокам на учебно-тренировочный сбор должны быть отправлены за две недели до начала сбора. Комитет национальных сборных УАФ во время своего заседания составил список футболистов, которые будут вызваны на ближайший сбор национальной команды Украины ", - отметил сопредседатель Комитета национальных сборных УАФ, первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко.

Заседание Исполкома УАФ, на котором будет рассмотрен вопрос тренерского штаба национальной сборной, состоится в Доме футбола 17 августа.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (26)
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amg333 (Kyiv )
16.08.2021 в 19:41
Неужели поняли,что коно и супер Витя даунецкое дерево это уровень арендуполя!
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+1
-2
aleks68
16.08.2021 в 20:00
а чем лучше киевские брёвна чмо дырявое?
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+2
0
Андрей Док (Донецк)
16.08.2021 в 19:33
Эт конечно не плохо,что без Пяткина,Ковалеко и Конопы,..но кто этих футболистов выбирал?Насколько я помню состав выбирает главный тренер,а у нас его пока нет.
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+2
0
avatar
zloyded (Киев)
16.08.2021 в 19:16
Пятов сам заявив, що зав'язує зі збірною, то навіщо журналіст "без Пятова" пише? Рівень...
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+3
0
LEVgcUqs (Чернігів)
16.08.2021 в 19:23
Справа просто в тому , що Пятов історія, і не всі ще знають що Пятов із збірною зав"язав, а після таких коментарів усі будуть знати.
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0
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
16.08.2021 в 19:12
А де зміни в складі? Одні й ті ж. Чи всьо охŷєно після Евро?
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+1
-2
avatar
zloyded (Киев)
16.08.2021 в 19:17
А ти хочеш виступити?
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+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
16.08.2021 в 19:21
Додай будь-ласка свій склад.
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+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
16.08.2021 в 19:04
Думав визвуть Кочергіна в основний список. Но шо очікувати від двох фізруків... Для чого Кривцов після травми, для чого Харатін здався, для чого Малиновського після операції ганяти туда сюда... Заплатіть мені ті гроші. що отримують тих два генії, я такий же список зроблю...
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+3
-2
avatar
zloyded (Киев)
16.08.2021 в 19:18
Маліновський у товарняку проти Ювентуса грав! За футболом слідкувати треба, а не писульки непотрібні писати
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+1
-2
avatar
Romerik (YNWA)
16.08.2021 в 19:26
Да ти шо? А то шо він грає в товарняках по 25 хвилин тобі не про шо не говорить, клоун? Буде він мені тут говорити за футболом слідкувати бл*ть
+1
-1
Термит (Киев)
16.08.2021 в 18:58
29 августа соберутся, 30-го - перелет, а первого -уже играть! Сколько новый тренер успеет - 2-3 тренировки провести?Притом, что если не выигрываем у Казахстана, то шансы на второе место практически нулевые. От подстава кому-то нарисовывается...
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+4
0
avatar
zloyded (Киев)
16.08.2021 в 19:22
Паффліну слабо в таких умовах тренувати?! Дожилися, що такого керовніка ФФУ мають Ганьба!!!
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0
0
football_soccer (Украина)
16.08.2021 в 18:56
Во дела. Тренера то НЕТ , а список вызванных игроков ЕСТЬ.
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+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
16.08.2021 в 19:24
То й що тут , заявку то потрібно подавати, а може збірна взагалі буде грати без головного тренера?
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0
-1
avatar
armik (Киев)
16.08.2021 в 18:53
Туристов хватает. Играть некому.
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+1
-1
Камонплей
16.08.2021 в 18:51
Все більше здається, що оті жарти про те шо новим тренером буде тандем Миха-Бєляш (а насправді трикутник михабєляшпавєлка) стануть жахливою реальстю. Петраков дядько без понтів, але гордість має.
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+1
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
16.08.2021 в 18:49
Шева иди выполняй свой долг перед родиной, пазик ты и твой кум шлемазик
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+3
-2
krakow (Херсон)
16.08.2021 в 18:47
В ближайшие дни,УАФ огласит тактику на сентябрьские матчи сборной.
Ответить
+4
-2
shpunt (Rivne)
16.08.2021 в 20:01
10 з 10 (клац)
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.08.2021 в 18:45
По итальянски, это будет звучать как фиаско?
Ответить
0
-2
avatar
Saturn (Киев)
16.08.2021 в 18:44
Дивно
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0
0
Камонплей
16.08.2021 в 18:43
Висновків з чемпіонату європи - нуль цілих прутень десятих. Ще цікаво який тренер візьме на себе відповідальність за гру команди яку він навіть не збирав.
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+1
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
16.08.2021 в 18:54
а шо в нас э вибIр?
Ответить
0
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
16.08.2021 в 19:25
А що там не ті гравці?
Ответить
+1
-1
Камонплей
16.08.2021 в 19:57
та ні. як раз всі ті самі
0
0


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