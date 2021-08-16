Без Пятова, Коноплянки и Коваленко. УАФ огласила список игроков на сентябрьские матчи сборной Украины

Комитет национальных сборных УАФ обнародовал расширенный список игроков, которые будут вызваны для подготовки и участия в сентябрьских матчах национальной сборной Украины в отборе ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве), а также товарищеском - против Чехии (8 сентября в Пльзене).

В списке вызванных - 24 игрока. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список.

Расширенный список игроков национальной команды Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список: Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия) Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).

Сбор национальной команды начнется 29 августа в Киеве.

"В соответствии с регламентными требованиями ФИФА, вызовы в клубы игрокам на учебно-тренировочный сбор должны быть отправлены за две недели до начала сбора. Комитет национальных сборных УАФ во время своего заседания составил список футболистов, которые будут вызваны на ближайший сбор национальной команды Украины ", - отметил сопредседатель Комитета национальных сборных УАФ, первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко.

Заседание Исполкома УАФ, на котором будет рассмотрен вопрос тренерского штаба национальной сборной, состоится в Доме футбола 17 августа.