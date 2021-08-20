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Левченко - о Марлосе: Главное - вовремя уйти. А это не у всех получается

Национальная сборная Украины
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Левченко - о Марлосе: Главное - вовремя уйти. А это не у всех получается

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал прокомментировал решение Марлоса завершить карьеру в национальной команде.

"Полагаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное. Главное - вовремя уйти. А это не у всех футболистов получается", написал Левченко.

Напомним, за свою карьеру Марлос провел 26 матчей за сборную Украины и забил 1 гол.

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В статье: Украина Марлос Евгений Левченко Шахтер (Донецк)
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