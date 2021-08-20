Левченко - о Марлосе: Главное - вовремя уйти. А это не у всех получается

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал прокомментировал решение Марлоса завершить карьеру в национальной команде .

"Полагаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное. Главное - вовремя уйти. А это не у всех футболистов получается", написал Левченко.

Напомним, за свою карьеру Марлос провел 26 матчей за сборную Украины и забил 1 гол.