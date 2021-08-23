Петраков: Я не националист, спасибо Марлосу и Мораесу, но у меня есть наши ребята

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в интервью Великому футболу рассказал о полузащитнике Марлосе и форварде Жуниоре Мораесе в национальной команде.

"Марлос – он очень помог в своё время, очень помог и Андрею Николаевичу помог, сборной помог. Парень пришёл, у него техническое оснащение, видение, на нём мяч держался. Он очень помог в то именно время, а сейчас выходя на замены на 15 минут, поддерживать темп, я закрою дорогу своему молодому футболисту.

Я не националист. Мораесу будет 35, Марлосу 33, они играют в клубах, огромное спасибо, что помогли, но у меня есть наши ребята, они должны дальше играть.

Игроки сборной – это психологически сильные люди, здесь нет нытиков. Кто будет нытик, тот не будет играть. Я устал, перелёт, тяжело, это… Ну и что?! До свидание! Иди в другое место. Иди в клуб свой играй. Это национальная сборная. Здесь приходят люди, голодные. Они понимают, что отвечают за честь своей страны.

Представьте себе, сейчас я к вам согласился прийти на телевиденье и тренер сидит потом перед ребятами и сопли "мотает". Говорит: "Я не знаю как будет, ой я переживаю, я боюсь…" и представляете я выхожу и меня колотит всего. Футболист увидит и скажет, что это за тренер такой. Я же должен вселять в них уверенность какую-то.

Я не конфликтный. Все же люди разные, если я в свои 64 года начну переделываться – это будет уже не Саша Петраков. Я уже забыл триумф на молодёжном Чемпионате мира. Это прошлое. Я не хочу возвращаться. Я не хочу это даже вспоминать. Это было и прошло. Если будешь помнить, жить на этом багаже – ничего не получится дальше. Я перевернул страницу – двигаюсь дальше. Если я б это говорил, что выиграю Чемпионат мира – я б ничего не выиграл. Мы выиграли. Команда выиграла. Ребята, в первую очередь, мой тренерско-административный штаб, руководство УАФ, руководство всех клубов, президенты клубов, тренеры всех клубов. Это общая победа всего нашего футбола. Это не моя. Я говорю искренне и честно.

Знаете, другой сидит и говорит: "Я я!" Нет, этого б ничего не было, только было Мы. Игрок молодой, он должен через молодёжную сборную доказать право играть в национальной сборной. Это огромная честь. Он должен в молодёжке "засветиться", забивать голы, быть там ведущим игроком и тогда он плавно перейдёт в национальную сборную, а так просто в национальную сборную никто больше не попадёт, а все ветераны, ребята, которые играют, я с ними переговорил, я уже всем сказал: "Ваш опыт, если вы "тянете", будет тебе 40 – ты будешь играть в национальной сборной, а молодые пускай подтягиваются потихонечку", подытожил Петраков.