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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: Я не националист, спасибо Марлосу и Мораесу, но у меня есть наши ребята

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Новый наставник "желто-синих" готов продолжить омоложение сборной Украины

Петраков: Я не националист, спасибо Марлосу и Мораесу, но у меня есть наши ребята

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в интервью Великому футболу рассказал о полузащитнике Марлосе и форварде Жуниоре Мораесе в национальной команде.

"Марлос – он очень помог в своё время, очень помог и Андрею Николаевичу помог, сборной помог. Парень пришёл, у него техническое оснащение, видение, на нём мяч держался. Он очень помог в то именно время, а сейчас выходя на замены на 15 минут, поддерживать темп, я закрою дорогу своему молодому футболисту.

Я не националист. Мораесу будет 35, Марлосу 33, они играют в клубах, огромное спасибо, что помогли, но у меня есть наши ребята, они должны дальше играть.

Игроки сборной – это психологически сильные люди, здесь нет нытиков. Кто будет нытик, тот не будет играть. Я устал, перелёт, тяжело, это… Ну и что?! До свидание! Иди в другое место. Иди в клуб свой играй. Это национальная сборная. Здесь приходят люди, голодные. Они понимают, что отвечают за честь своей страны.

Представьте себе, сейчас я к вам согласился прийти на телевиденье и тренер сидит потом перед ребятами и сопли "мотает". Говорит: "Я не знаю как будет, ой я переживаю, я боюсь…" и представляете я выхожу и меня колотит всего. Футболист увидит и скажет, что это за тренер такой. Я же должен вселять в них уверенность какую-то.

Я не конфликтный. Все же люди разные, если я в свои 64 года начну переделываться – это будет уже не Саша Петраков. Я уже забыл триумф на молодёжном Чемпионате мира. Это прошлое. Я не хочу возвращаться. Я не хочу это даже вспоминать. Это было и прошло. Если будешь помнить, жить на этом багаже – ничего не получится дальше. Я перевернул страницу – двигаюсь дальше. Если я б это говорил, что выиграю Чемпионат мира – я б ничего не выиграл. Мы выиграли. Команда выиграла. Ребята, в первую очередь, мой тренерско-административный штаб, руководство УАФ, руководство всех клубов, президенты клубов, тренеры всех клубов. Это общая победа всего нашего футбола. Это не моя. Я говорю искренне и честно.

Знаете, другой сидит и говорит: "Я я!" Нет, этого б ничего не было, только было Мы. Игрок молодой, он должен через молодёжную сборную доказать право играть в национальной сборной. Это огромная честь. Он должен в молодёжке "засветиться", забивать голы, быть там ведущим игроком и тогда он плавно перейдёт в национальную сборную, а так просто в национальную сборную никто больше не попадёт, а все ветераны, ребята, которые играют, я с ними переговорил, я уже всем сказал: "Ваш опыт, если вы "тянете", будет тебе 40 – ты будешь играть в национальной сборной, а молодые пускай подтягиваются потихонечку", подытожил Петраков.

Добавим, что ранее полузащитник "Шахтера" Марлос принял решение завершить карьеру в сборной Украины.

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В статье: Украина Марлос Александр Петраков Жуниор Мораес
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (21)
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Primeval (Одесса)
23.08.2021 в 15:58
Те кто возмущаются, как играл марлос на Евро? И как Ярмола?
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
23.08.2021 в 15:38
Правильно, красава!!!
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 15:31
На самом дне!!! Петраков с голубыми сердцами, воцарились в сборной! Фины порвут и финиш!
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0
-3
avatar
Степан Срака
23.08.2021 в 15:16
Петраков виведе нас в Катар!
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
23.08.2021 в 15:07
Человек Суркиса. Получил команду не ставить М+М . Выполняет. Не бизнесмен )))??? Посмотрим сколько игроков не из ДК будет играть и как до 40 лет будет феерить Ярмола ...))))
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+4
-3
MaximSK (Киев)
23.08.2021 в 15:43
Марлос сам понимает что уже не тянет физически играть за сборную, а Мораес непонятно в каком состоянии будет в следующем году при его 35 лет. Ярмоленко. Коноплянка и Степаненко, они к сожалению тоже не вечны, через 2-3 года тоже завершат карьеру увы. И больше натурализованных бразильцев думаю не будет, так как они все заиграны за сборную Бразилии.
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
23.08.2021 в 15:00
ватником засмерділо.
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+1
-3
Пришта Литин (Київ)
23.08.2021 в 14:49
Меньше политики и больше футбола. Пи-деть не мешки ворочать.
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2021 в 14:40
"Я не националист, но когда бестолковая молодежь опять будет бегать перепуганной по полю, как Мыколенко, не зная что делать, то придётся опять вызывать и Марлоса и Мораеса".
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+6
-10
Pianist (Киев)
23.08.2021 в 14:37
Молодец. Шева бабла взял, заиграл бомжам двух бразильцев - а Петраков тренер, а не бизнесмен. Дай Бог, чтоб все получилось!
Ответить
+7
-5
Chapman даю в попу (Кіровоград)
23.08.2021 в 14:30
Хлопці з Кіровограду даю в попу та беру в рот за пачку мівіни! Для гостей нашого міста знижки всього 2 грн 50 коп!
Ответить
+1
-6
avatar
Степан Срака
23.08.2021 в 15:15
як не соромно?
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 15:28
Совет вам, да любовь!
+1
0
болельщик_футбола (Донецк)
23.08.2021 в 14:26
вот как раз то и слышно: я, я, я...
Ответить
+2
-5
MaximSK (Киев)
23.08.2021 в 14:20
Мораеса надо было до 40 лет использовать, он толком за сборную еще не сыграл, тем более у нас только 2 нападающих есть международного уровня
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+5
-7
Footballers (Умань)
23.08.2021 в 14:06
Ясно.Не любить 2 речі -негрів і расистів.
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+3
-1
avatar
M&M (Lviv)
23.08.2021 в 14:03
До чого тут націоналізм до Марлоса і Мораєса?? Головний тренер національної збірної України по вечорах скабєєву слухає?
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+8
-7
тутти-10 (Сумська область)
23.08.2021 в 13:56
А що поганого, що людина націоналіст?
Ответить
+17
-5
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 14:12
Это плохо, патриот это хорошо
Ответить
+6
-9
avatar
Динамо-машина (Киев)
23.08.2021 в 14:23
Между националистом и патриотом почти нет разницы.
+8
-6
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 13:47
лучше премиальные нормальные давали как требуете.
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0
0


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