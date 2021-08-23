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Шевченко и его помощники посетят матч Украина - Франция

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Экс-наставник "сине-желтых" поддержит национальную команду

Шевченко и его помощники посетят матч Украина - Франция

Фото: УАФ/ Автор – неизвестен

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что собирается посетить матч отбора ЧМ-2022 против Франции вместе с помощниками.

"В Украину приезжает моя семья, наконец-то появилось "окошко" привезти детей, потому что последних два года - это практически сделать невозможно было, ситуация с ковидом. Скоро приедут мои дети с моей женой и повидают моих родителей.

Я всегда буду поддерживать сборную, это главная команда моей жизни. Я всегда открыт, любой звонок – я всегда отвечу, если надо будет где-то моя подсказка – я всегда открыт. Я останусь на игру с Францией, приедут ещё мои помощники, поэтому мы хотим поддержать команду в такой важной игре, - отметил Шевченко.

Напомним, матч отбора на Чемпионат мира-2022 Украина - Франция состоится 4 сентября в Киеве. Начало - 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция (Сен-Дени)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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Некр!т (Дзвонимісто)
23.08.2021 в 15:15
Ау, маразм поглиблюється? Або побачитися з моїми батьками, або побачити моїх батьків. А щодо "велікого" тренера, то йому не Укр-Фра дивитись, а збиратися до Афганістану збірну очолювати потрібно.
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+1
-1
Тренерую (Столица)
23.08.2021 в 15:14
Андрюша, бери своих помощников и " ехай на ху..."
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2021 в 14:34
Просрать самые лёгкие матчи отбора, загнать сборную в яму это такая поддержка? Трепло и баба.
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+4
-1
Lion Killer (Львів)
23.08.2021 в 15:11
Чим він просрав "легкі ігри?" ІНдивідуальними помилками наших гравців? По грі в обох матчах Україна переграла суперників. Аби ляпнути шо-небудь. Стандартно
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0
-2
Некр!т (Дзвонимісто)
23.08.2021 в 15:22
а тим, що проявив пофінізм і думав на-авось виграти, що й передалось гравцям, а по ходу гри пізно штани знімати, рідко це вдається
+1
-1


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