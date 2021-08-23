Шевченко и его помощники посетят матч Украина - Франция

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что собирается посетить матч отбора ЧМ-2022 против Франции вместе с помощниками.

"В Украину приезжает моя семья, наконец-то появилось "окошко" привезти детей, потому что последних два года - это практически сделать невозможно было, ситуация с ковидом. Скоро приедут мои дети с моей женой и повидают моих родителей.

Я всегда буду поддерживать сборную, это главная команда моей жизни. Я всегда открыт, любой звонок – я всегда отвечу, если надо будет где-то моя подсказка – я всегда открыт. Я останусь на игру с Францией, приедут ещё мои помощники, поэтому мы хотим поддержать команду в такой важной игре, - отметил Шевченко.