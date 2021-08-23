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Петраков: Я уже забыл триумф на молодёжном ЧМ. Не хочу это даже вспоминать

Национальная сборная Украины
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Тренер идет вперед к новым целям

Петраков: Я уже забыл триумф на молодёжном ЧМ. Не хочу это даже вспоминать

Новина українською

И.о главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился воспоминаниями о триумфе на молодежном ЧМ-2019 среди команд U-20.

"Я не конфликтный. Все же люди разные, если я в свои 64 года начну переделываться – это будет уже не Саша Петраков. Я уже забыл триумф на молодёжном Чемпионате мира. Это прошлое. Я не хочу возвращаться. Я не хочу это даже вспоминать. Это было и прошло. Если будешь помнить, жить на этом багаже – ничего не получится дальше. Я перевернул страницу – двигаюсь дальше. Если я б это говорил, что выиграю Чемпионат мира – я б ничего не выиграл. Мы выиграли. Команда выиграла.

Ребята, в первую очередь, мой тренерско-административный штаб, руководство УАФ, руководство всех клубов, президенты клубов, тренеры всех клубов. Это общая победа всего нашего футбола. Это не моя. Я говорю искренне и честно. Знаете, другой сидит и говорит: "Я-я!" Нет, этого б ничего не было, только было Мы", — добавил Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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