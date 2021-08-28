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Официально. Поединок Казахстан - Украина в отборе к ЧМ-2022 все-таки состоится со зрителями
Несмотря на плохую эпидемиологическую ситуацию
Александр Приходько - UA-Футбол
Поединок между сборными Казахстана и Украины в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" все-таки состоится со зрителями. Об этом сообщает местная федерация футбола.
Правда, на стадион будет допуск только 30% зрителям от общего количества мест - то есть 9 из 30 тыс. Квот для украинских болельщиков не будет, ведь УЕФА запретила вход на стадион гостевым фанатам для уменьшения путешествий людей в период пандемии. Такое ограничение действительно для всех матчей между сборными в сентябре.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вспышка коронавируса, поэтому матч может обойтись без болельщиков, или вообще быть перенесенным в другую страну.
Сборные Казахстана и Украины встретятся 1 сентября в 17:00 по киевскому времени.
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