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Гусева не будет в тренерском штабе сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Переговоры провалились

Гусева не будет в тренерском штабе сборной Украины

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Помощник главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев не будет работать в сборной Украины. Об этом сообщает Meta-ratings.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный исполняющий обязанности наставника "сине-желтых" Александр Петраков пригласил Гусева для работы в одной команде. Олег Анатольевич и сам уже был готов совмещать работу и в клубе, и в сборной, однако переговоры даже не дошли до стадии официальных.

Напомним, что завтра, 29 августа, будет представлен тренерский штаб "сине-желтых". Туда войдут Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Башенный.

Первые матчи с новым наставником сборная Украины проведет уже в начале сентября: против Казахстана, Франции и Чехии.

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В статье: Олег Гусев Украина Александр Петраков
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Источник:
meta-ratings.com

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Комментарии (2)
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Я так думаю... (КиЇв)
28.08.2021 в 17:58
Які можуть бути офіційні перемовини, якщо сам Петраков ще офіційно «ніхто». Ще контракт не підписано з ним, а 01.09.2021 вже офіційна гра.
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
28.08.2021 в 16:23
Хоч якась користь з Гусєва
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