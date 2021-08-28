Гусева не будет в тренерском штабе сборной Украины

Помощник главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев не будет работать в сборной Украины. Об этом сообщает Meta-ratings.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный исполняющий обязанности наставника "сине-желтых" Александр Петраков пригласил Гусева для работы в одной команде. Олег Анатольевич и сам уже был готов совмещать работу и в клубе, и в сборной, однако переговоры даже не дошли до стадии официальных.

Напомним, что завтра, 29 августа, будет представлен тренерский штаб "сине-желтых". Туда войдут Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Башенный.

Первые матчи с новым наставником сборная Украины проведет уже в начале сентября: против Казахстана, Франции и Чехии.