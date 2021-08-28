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Гусева не будет в тренерском штабе сборной Украины
Переговоры провалились
fcdynamo.kiev.ua
Помощник главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев не будет работать в сборной Украины. Об этом сообщает Meta-ratings.
Ранее сообщалось, что новоиспеченный исполняющий обязанности наставника "сине-желтых"
Напомним, что завтра, 29 августа, будет представлен тренерский штаб "сине-желтых". Туда войдут Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Башенный.
Первые матчи с новым наставником сборная Украины проведет уже в начале сентября: против Казахстана, Франции и Чехии.
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