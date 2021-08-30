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Григорий Суркис: Петракову ничего не нужно доказывать на сегодняшний день

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Григорий Суркис - о новом главном тренере сборной Украины

Григорий Суркис: Петракову ничего не нужно доказывать на сегодняшний день

Фото: 368.media

Новина українською

Почетный член УЕФА и экс-глава ФФУ Григорий Суркис высказался о с назначением новым главным тренером сборной Украины Александра Петракова.

"Я хочу сказать, что он был тренером в детской школе "Динамо", когда я еще был президентом клуба. Это специалист, которому ничего не нужно доказывать на сегодняшний день. Он - специалист опытный, профессиональный тренер, со своей идеей игры. Это он доказал на чемпионате мира в Польше, победив со своими подопечными. Никто не считал сборную Украины фаворитом, но команда дала результат, которого никто не ожидал. У него есть тренерский штаб, которому он доверяет, есть игроки, с которыми он уже переговорил лично.

Уверен, он сосредоточится на задаче набрать как можно больше очков, и по его словам, для национальной команды каждая игра будет как финал. Игра забудется, при этом желательно, чтобы счет был в нашу пользу после каждого матча", - сказал Григорий Суркис.

Напомним, что Петраков был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины после того, как Андрей Шевченко не захотел пролонгировать контракт с УАФ.

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В статье: Украина Григорий Суркис Александр Петраков
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.08.2021 в 17:52
А что он уже доказал на уровне национальной сборной?
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kirillv3pi (res)
30.08.2021 в 17:31
Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь ----- bit.do/extazex
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