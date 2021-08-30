Григорий Суркис: Петракову ничего не нужно доказывать на сегодняшний день

Почетный член УЕФА и экс-глава ФФУ Григорий Суркис высказался о с назначением новым главным тренером сборной Украины Александра Петракова.

"Я хочу сказать, что он был тренером в детской школе "Динамо", когда я еще был президентом клуба. Это специалист, которому ничего не нужно доказывать на сегодняшний день. Он - специалист опытный, профессиональный тренер, со своей идеей игры. Это он доказал на чемпионате мира в Польше, победив со своими подопечными. Никто не считал сборную Украины фаворитом, но команда дала результат, которого никто не ожидал. У него есть тренерский штаб, которому он доверяет, есть игроки, с которыми он уже переговорил лично.

Уверен, он сосредоточится на задаче набрать как можно больше очков, и по его словам, для национальной команды каждая игра будет как финал. Игра забудется, при этом желательно, чтобы счет был в нашу пользу после каждого матча", - сказал Григорий Суркис.