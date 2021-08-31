Миколенко: Тренер новый, буду доказывать, что могу играть в основном составе

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал назначение Александра Петракова на должность главного тренера национальной команды.

- Снова вернулись в сборную Украины, уже с новым тренером, два месяца этих (после Евро-2020 – прим.) очень быстро пролетели.

- Для тебя это не новый тренер. Ты его хорошо знаешь. Как ты воспринял новость о назначении Петракова, с которым ты раньше работал в юношеской команде?

- Два с половиной года назад мы работали вместе. Конечно рад был, что назначили тренера, с которым я длительное время работал в юношеских сборных.

- Ты с ним разговаривал уже?

- Да, успел. Поговорили. Больше ничего не скажу.

- Что можешь сказать про Петракова, как про специалиста?

- Тренерские качества бессмысленно обсуждать. Я ни тренер, ни эксперт. Как человек – самый честный и добрый.

- Двойная мотивация?

- В сборной и так должна быть тройная мотивация. Тренер новый. Буду доказывать, что могу играть в основном составе и представлять сборную Украины.

- Что думаешь о Казахстане?

- Главный тренер сказал, что самое важное – физически и психологически восстановиться к этой игре, - сказал Миколенко.