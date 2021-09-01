Сикан в дебютном матче забил свой дебютный гол, который так и не спас сборную Украины

Сборная Украины сыграла отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

Играя 1:1, спасать победу был брошен Даниил Сикан, для которого это был дебютный матч за национальную команду. Дебютант вписался в игру и на 90+3 минуте затолкал мяч в ворота, таким образом, забив, казалось, победный мяч.

Жаль, что иного мнения были казахи, которые вырвали ничью на 90+6.

2:2, Украина везет домой лишь ничью.