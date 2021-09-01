Национальная сборная Украины
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Сикан в дебютном матче забил свой дебютный гол, который так и не спас сборную Украины
Счастье было так возможно
Фото: Ольга щербицкая
Сборная Украины сыграла
Играя 1:1, спасать победу был брошен Даниил Сикан, для которого это был дебютный матч за национальную команду. Дебютант вписался в игру и на 90+3 минуте затолкал мяч в ворота, таким образом, забив, казалось, победный мяч.
Жаль, что иного мнения были казахи, которые вырвали ничью на 90+6.
2:2, Украина везет домой лишь ничью.
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Комментарии (8)
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rivnenskyi (Рівне)
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C_Ballack (Днепр)
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shat (киев)
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Просто Квашин (Харьков)
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