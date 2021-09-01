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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сикан в дебютном матче забил свой дебютный гол, который так и не спас сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Счастье было так возможно

Сикан в дебютном матче забил свой дебютный гол, который так и не спас сборную Украины

Фото: Ольга щербицкая

Новина українською

Сборная Украины сыграла отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

Играя 1:1, спасать победу был брошен Даниил Сикан, для которого это был дебютный матч за национальную команду. Дебютант вписался в игру и на 90+3 минуте затолкал мяч в ворота, таким образом, забив, казалось, победный мяч.

Жаль, что иного мнения были казахи, которые вырвали ничью на 90+6.

2:2, Украина везет домой лишь ничью.

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В статье: Украина Казахстан Александр Петраков Даниил Сикан
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Комментарии (8)
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rivnenskyi (Рівне)
01.09.2021 в 19:29
Молодець, дав маленьку надію. Хто зна, можливо він врятував нас від поразки?
Ответить
0
0
Бутига (Чернигов)
01.09.2021 в 19:18
Пятов, оба мяча в ближний угол.Может зря ты вернулся?
Ответить
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
01.09.2021 в 19:17
Спортили пацану дебют...
Ответить
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 19:17
И шо?
Ответить
+1
0
Cerega15 (Kherson)
01.09.2021 в 19:03
Эта новость выглядит как издевательство. Подкорректируйте, что ли?
Ответить
+2
-1
C_Ballack (Днепр)
01.09.2021 в 19:01
Вовремя новость
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+2
-2
avatar
shat (киев)
01.09.2021 в 19:08
Извените я плюсовал
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+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
01.09.2021 в 19:19
извИните...
0
0


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